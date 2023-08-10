طريقة عمل العجة المصرية، مكتملة العناصر وسهلة التحضير

طريقة عمل العجة المصرية، العجة من العاملات المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم على وجبة الإفطار أو الغداء كأكلة اقتصادية، لأنها مكتملة العناصر الغذائية.

وطريقة عمل العجة المصرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فهى عبارة عن بيض بالخضراوات فى الفرن، ولها مذاق مميز وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل العجة المصرية.

مكونات عمل العجة المصرية:-

8 بيضات

ربطة بقدونس مفروم

ربطة شبت مفروم

ربع كيلو بصل مفروم

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

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2 ثمرة فلفل رومى أخضر مقطع مكعبات صغيرة

ربع كوب فلفل احمر حلو مقطع مكعبات صغيرة

ربع كوب فلفل أصفر حلو مقطع مكعبات صغيرة

نصف كوب زيت

كوب لبن حليب

كوب إلا ربع دقيق

كيس بيكينج بودر

ملح

فلفل اسود

بهارات

طريقة عمل العجة المصرية، فيتو

طريقة عمل العجة المصرية:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفلفل الأسود ونضرب جيدا، ثم نضيف له اللبن والزيت ونستمر فى الضرب.

ثم نضيف التوابل ونضرب مرة أخيرة.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكنج بودر ونصب عليهم خليط البيض واللبن ونخفقهم معا حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام ناعم ومتجانس.

ثم نحضر بولة أخرى ونضع بها جميع الخضروات المقطعة ونقلبها معا جيدا.

ثم نضيف عليهم خليط البيض والدقيق ونقلب جيدا.

ثم نصب الخليط فى صينية مدهونة زبد.

نساوي الأطراف وندخلها الفرن الساخن مسبقا، ونتركها لمدة نصف ساعة.

أو حتى تمام النضج.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقطعها وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء والخبز الأسمر، أو ما الباذنجان المخلل.

فوائد العجة المصرية

وتعتبر العجة فكرة جيدا للصغار العازفين عن تناول البيض واللبن فهى شهية المذاق ولها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم والبروتين والحديد ومضادات الأكسدة والنشويات والعديد من العناصر الغذائية الاخرى، لذا يجب على الأمهات تحضيرها باستمرار للصغار، حفاظا على مناعتهم ونموهم بشكل صحى.

فوائد البيض

والبيض من البروتينات المهمة التي يجب على الأم تقديمه لصغارها، لتقوية عضلاتهم وعظامهم وحمايتهم من أنيميا فقر الدم، ومدهم بفيتامين د والكالسيوم والحديد ما يقوى عظامهم ويساعدهم على النمو بشكل صحى ويحميهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.