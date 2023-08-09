120 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023

بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

خسائر العالم من الكوارث الطبيعية

وشهد هذا الرقم تراجعًا طفيفًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة الأضرار حينها نحو 123 مليار دولار، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

زلزال تركيا وسوريا، فيتو

تعويضات شركات التأمين عن الكوارث الطبيعية

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذا العام، مقابل 48 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

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زلزال تركيا وسوريا

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5.3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ نحو 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وبحسب الأرقام الرسمية، أودى الزلزال المدمر في تركيا وحدها بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وفي 30 مارس أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت أكثر بقليل من ربع الأموال المطلوبة أي 268 مليون دولار لعملياتها لتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير في تركيا.

مساعدات دولية لضحايا زلزال سوريا وتركيا

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء في 16 فبراير للحصول على مساعدات دولية لجمع مليار دولار حتى تتمكن الوكالات الإنسانية على مدى ثلاثة أشهر من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص في تركيا.