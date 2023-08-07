الإثنين 07 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة لحماية الأطفال من مخاطر الشمس عند الخروج نهارا

حماية الطفل في الصيف،
حماية الطفل في الصيف، فيتو

رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع حرارة الطقس ويجب عدم الخروج بالأطفال في الشمس، إلا أن الكثير من الأمهات تضطر للخروج بهم للذهاب إلى التمارين الرياضية الخاصة بأشقائهم.

وعادة تكون التمارين الرياضية في النهار، ما يلزم الأمهات ببعض النصائح التي يجب اتباعها لحماية الرضع أولا وأيضا من ضربة الشمس والجفاف والإجهاد الحراري، وهى مخاطر تعرضهم للشمس في فصل الصيف.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الأطفال عند الخروج نهارا في الصيف

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه عند ذهاب الأمهات بالأطفال إلى النادي نهارا في فصل الصيف يجب عليهن اتباع بعض التعليمات حفاظا على الصغار من ضربة الشمس وحروق الجلد، ومن هذه النصائح:-

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  • تجنب تعرض الأطفال لأشعة الشمس مباشرة من عمر يوم وحتي عمر 6 أشهر لأن طبقات جلدهم رقيقة ويفضل الخروج بهم قبل الساعة عشرة صباحا أو بعد الرابعة مساء.
  • الجلوس في مكان ظل لأن حرارة الشمس يمكن أن تصيبهم بالجفاف.
  • ارتداء ملابس قطنية خفيفة تغطي الذراعين والساقين.
  • المحافظة على الرضاعة بانتظام طوال فترة التعرض للشمس.
  • اختصار فترة التعرض للشمس قدر الإمكان.
  • استخدام كريم للاطفال يحمي جلدهم من أشعة الشمس قبل التعرض لها بثلاثين دقيقة على الأقل.
  • أما بالنسبة للأطفال الأكبر من 6 أشهر فيراعي نفس الاحتياطات السابقة مع بعض الاختلافات البسيطة منها استخدام واقي الشمس كل ساعتين طوال فترة التعرض للشمس.
  • تناول الأطعمة الباردة لتجنب الجفاف والدوخة مثل الآيس كريم والعصائر الطبيعية والماء البارد قليلا، ويمكن قطع الفاكهة أيضا.
نصائح مهمة لحماية الأطفال من مخاطر الشمس عند الخروج نهارا، فيتو 

ممنوع لعب الاطفال في الشمس

ويجب على الأمهات عدم السماح للصغار من عمر عام حتى 5 سنوات باللعب فى الشمس ومراعاة أن تكون تمارينهم الرياضية فى ملاعب مغطاة أو بعد الساعة الرابعة عصرًا، وأن تكون ملابسهم قطنية وفضفاضة وفاتحة اللون، وذلك لحمايتهم من مخاطر الشمس، وأبرزها الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس وحروق الجلد.

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إزاى تعتني بطفلك الرضيع في الصيف

وبالنسبة للأطفال الرضع يجب إرضاعهم باستمرار لحمايتهم من الجفاف، مع تغيير الحفاض كلما تبلل، وتنظيف مكان الحفاض بالماء وليس بالمناديل المبللة التى تعمل على نمو البكتيريا على جلد الطفل ما يسبب الالتهابات المزعجة التى تقلق راحة الطفل.

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