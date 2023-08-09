حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آخر تطورات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكانت انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن أحمد فتوح يسعى لفسخ تعاقده مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري بسبب مستحقاته المتأخرة.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم القادم 2023- 2024.

وقال المصدر أن هناك أكثر من جلسة جمعت بين أحمد فتوح ومسئولي القلعة البيضاء ولم يتوصل الطرفان لاتفاق.

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وتابع المصدر: أحمد فتوح طلب تقديره ماديا ومساواته بأحمد سيد زيزو من أجل تجديد التعاقد كما اشترط أحمد فتوح أخذ مستحقاته المتأخرة قبل أن يجدد عقده مع القلعة البيضاء.

وواصل المصدر حديثه:" أحمد فتوح لا ينوي فسخ عقده مع الزمالك كما تم تداوله عبر السوشيال ميديا ولكن بالفعل اللاعب له مستحقات متأخرة وطالب بها الإدارة من أجل تجديد التعاقد.

أحمد فتوح، فيتو

يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة جديدة مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يفتح مسئولي الزمالك مع الحارس ملف تجديد تعاقده والاتفاق على بعض البنود الخاصة بالعقد.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لم يستقر على المكان الذي سيقيم في المعسكر.

وشدد الجهاز الفني أن هناك جلسة ستجمع الجهاز الفني بالكامل خلال أسبوع وسيتم الاتفاق على خطة الفريق والإعداد للموسم الجديد.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا طبيا عن تأهيل الونش.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو على متابعة تأهيل الونش الذي يخضع له فى الإمارات لمعرفة عودته للتدريبات.