الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

السيطرة على حريق بمخزن أسفل عقار ببني سويف

حريق ببني سويف، فيتو
حريق ببني سويف، فيتو

شب حريق في مخزن بدور أرضي داخل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجرى التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران بالتعاون مع الأهالي.

بلاغ بنشوب حريق في منزل ببني سويف 

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن داخل أحد منزل بالقرب من المستشفى الجامعي، ووجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

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وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارة إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، كما انتقلت قوة من قسم شرطة بني سويف والوحدة المحلية للوقوف على أسباب الحريق.

السيطرة على الحريق 

وتمكنت القوة بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات، حيث جرى فصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي، واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

جرى تحرير محضر بالحادث حيث تبين نشوب حريق في مخزن بالطابق الأرضي في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق قريبة من المستشفى الجامعي، وجاري اتخاذ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة واتخاذ اللازم.

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