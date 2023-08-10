تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

Advertisements

تخفيض الحد الأدني لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

كما قرر اللواء خالد عبد العال النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.