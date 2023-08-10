الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة، فيتو

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من ٢٣٥ درجة إلى ٢٢٥ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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تخفيض الحد الأدني لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني 

كما قرر اللواء خالد عبد العال النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى،  تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات  بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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