محافظ القاهرة يشهد حفل تدشين مبادرة طاقة موهبة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تدشين مبادرة (طاقة موهبة) التى بدأتها المحافظة من حى الأسمرات لتنطلق في جميع المناطق التي تم تطويرها كالخيالة، والمحروسة، واهالينا ومعًا وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين وعدد من الجمعيات الأهلية.

شارك فى الحفل م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

المناطق غير الآمنة بالعاصمة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القضاء على المناطق غير الآمنة بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مؤكدًا على حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطنى تلك المناطق مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الإنتماء.

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وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة بديل العشوائيات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات.

مبادرة طاقة موهبة

وأوضح محافظ القاهرة أن مبادرة (طاقة موهبة) تهدف إلى إظهار المواهب ودعم القدرات والتوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للمرأة والأطفال والشباب القاطنين بالمدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في هذه المناطق حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

وتتضمن فعاليات المبادرة عمل يوم ترفيهي يشمل العاب رياضية ومباريات تنافسية لعدد من الفرق الشابة يشارك فيها ذوي القدرات الخاصة والمرأة من قاطني المناطق التي تم تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الشابة والمرأة وذوي القدرات الخاصة.

مدينة الأسمرات

وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم المواهب الفنية والرياضية بمدينة الأسمرات الحاصلين علي بطولات محلية في الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى تكريم السيدات اللي استطاعوا تنفيذ مشروعاتهم الخاصة ونجحوا بعد تدريبهم في عمل هذه المشروعات.