الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وفاة المغني سيكستو رودريجيس محور فيلم فاز بجائزة أوسكار

المغني سيكستو رودريغيس،فيتو
المغني سيكستو رودريغيس،فيتو

رحل منذ قليل، المغني الأمريكي سيكستو رودريجيس، الذي بقي منسيًا لفترة طويلة قبل أن يعيده الفيلم الوثائقي "سيرتشينغ فور شوغر مان"، الحائز على جائزة أوسكار، إلى دائرة الضوء، الثلاثاء عن 81 عامًا، وفق بيان نُشر على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة سيكستو دياز رودريجيس في وقت سابق"، ولم يحدد سبب الوفاة، لكنّ الفنان كان يعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

وفي سبعينيات القرن الماضي، أصدر سيكستو رودريجيس ألبومين لم يحققا أي نجاح يُذكر في الولايات المتحدة، لكنّه أصبح من دون علمه نجمًا شهيرًا في جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وأستراليا.

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ووصلت نسخة من إحدى اسطواناته إلى جنوب أفريقيا عن طريق الصدفة، وأصبحت موسيقاه ذات المنحى التحرري نشيدًا لشباب أبيض تقدمي غاضب من الفصل العنصري.

وكان نجاحه كبيرًا لدرجة أن شائعات كثيرة أُطلقت بشأنه، بعضها وصل إلى حد الترويج لخبر انتحاره على خشبة المسرح بحرق نفسه.

وأحيا بعض الحفلات الموسيقية التي اعتبرها "ضربات حظ"، لا سيما في عامي 1979 و1981 في أستراليا، حيث فوجئ برؤية الجمهور يعرف كلمات أغنياته غيبًا.

ولكن باسثناء هذه الإطلالات القليلة، بقي رودريغيس منسيًا إلى حد كبير من الجمهور العريض إلى أن اكتشف اثنان من المعجبين، في سعيهما لتوضيح لغز وفاته، أنه لا يزال على قيد الحياة ودعَوَاه إلى جنوب أفريقيا، حيث استُقبل استقبال الأبطال عام 1998، في ست حفلات بيعت تذاكرها بالكامل.

وشكّلت هذه القصة المثيرة لسيكستو رودريغيس، المولود في عائلة من المهاجرين المكسيكيين في ديترويت في 10 تموز/يوليو 1942، موضوع الفيلم الوثائقي "سيرتشينغ فور شوغر مان" ("Searching for Sugar Man")، من إخراج السويدي من أصل جزائري مالك بن جلول، الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2013.

أعطى نجاح الفيلم شهرة متأخرة لعازف الغيتار هذا الذي، بعد فشل ألبوماته، تخلى عن الموسيقى ليتحول إلى العمل في مواقع البناء والإعمار.

كذلك، منح الفيلم حياة جديدة لأغنياته في موسيقى فولك الشعبية، وبينها "شوجر مان" و"آي وندر".

وبعد إصدار الفيلم الوثائقي، قدم رودريغيس حفلات موسيقية عدة في أوروبا والولايات المتحدة. ودعي أيضًا للمشاركة في مهرجاني كوتشيلا في ولاية كاليفورنيا وغلاستونبري في المملكة المتحدة.

وفي عام 2008، تحدث المغني لصحيفة ديترويت نيوز عن "الرحلة المذهلة" التي عاشها خلال مسيرته، قائلًا إنه اعتبر نفسه "موسيقيًا دائمًا، خلال كل هذه السنوات".

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