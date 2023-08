قرارات عاجلة من ديزني لتقليل خسائر الشركة

8/10/2023 11:52:27 AM

ديزني، اتخدت شركة ديزني، عددا من القرارات العاجلة والحاسمة، لتقليل خسائرها في الفترة القادمة، حيث يخطط بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، تقليل عدد، وتكلفة الأفلام، التي سيتم إصدارها في صالات السينما، بعد بعض خيبات الأمل في شباك التذاكر العالمي.

اجتماع بوب إيجر مع المستثمرين في ديزني

تحدث بوب إيجر، رئيس شركة ديزني مع المستثمرين حول مستقبل الشركة، واستديوهات مارڤل بالتحديد، مؤكدا على أنه سيتم تغيير الكثير من الأساسيات، في لسنوات القليلة المقبلة، مثل، إلغاء أي عمل ليس له داعي، ولايريده الجمهور، علاوة علي تأجيل بعض الأعمال، التي كان مخطط تنفيذيها، فيما سيتم العمل علي زيادة جودة جميع الأعمال المقبلة.

وذكر “بوب إيجر”، خلال اجتماعه، أن عدد من أفلام الشركة، مثل ‘AVATAR 2’، و‘GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3’، و‘MULTIVERSE OF MADNESS’، و‘WAKANDA FOREVER،’ حققوا أداء مذهل في شباك التذاكر العالمي، وكانوا أفضل أفلام للشركة بالعامين الماضين، وعدا بأن إدارة ديزني، ستنظر وتراجع الأعمال الغير ناجحة، وسيتعلموا من أخطائها.

فيما لم يضاف فيلم، Deadpool 3، في جدول عرض ديزني للنصف الأول من عام 2024، حيث كان من المقرر عرضه بتاريخ 3 مايو 2024، مما يؤكد إحتمالية تأجيله إلى ما بعد شهر يونيو من عام 2024.

قرارات جديدة لمنصة ديزني بلس

كما كان لمنصة Disney+، نصيبا من قرارات بوب إيجر الجديدة، والتي تمثلت في، عرض جميع أعمال شركة ديزني بمنصة واحدة، وهي Disney+، بدلًا من توزيع عرضهم على المنصة، وعلى شبكة Hulu، وشاشات ABC،و FX، فيما سيتم زيادة قيمة الإشتراك الشهري بنسبة 40% تقريبًا،، وسيمنع مشاركة الحسابات بدءً من عام ٢٠٢٤.

خسائر منصة ديزني بلس

في سياق متصل واستكمالا لمشاكل الشركة العالمية، خسرت منصة ديزني بلس للبث الرقمي، 2,4 مليون مشترك منذ بداية عام 2023.

وكشف تقرير لموقع فاريتي، أن الجزء الأكبر من المشاهدين التي خسرتهم منصة ديزني بلس، جاء عبر خدمة Disney + Hotstar، وهي نسخة الخدمة المتوفرة في الهند، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وبمعني أدق، فأن خدمة ديزني + هوتستار، هي خدمة بث هندية، باشتراك تملكها وتديرها شركة ستار إنديا، وهي شركة تابعة لشركة والت ديزني الهندية، وانطلقت من يوليو 2020، وتبلغ تكلفة الأشتراك عبرها، 399 دولارًا أمريكيًا لمدة عام، فيما يتكلف خط البريميوم 1499 دولارًا أمريكيًا في السنة.

يذكر أن أسهم شركة والت ديزني، تراجعت في نهاية العام الماضي، ليعود مرة أخري روبرت إيجر كرئيس تنفيذي للشركة، خلفا لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه.

تسريح موظفي والت ديزني

فيما أعلنت الشركة استغنائها عن 7000 وظيفة، أو ما يعادل 3٪ من القوى العاملة للشركة العالمية، وذلك لتخفيض التكلفة الإجمالية بمقدار 5.5 مليار دولار.

وأوضح روبرت إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في تصريحات صحفية، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمقدار 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، ويمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ عددهم 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

وأشار إيجر، الى أن تسريح العمال جزء من جهود شركة والت ديزني، لتحقيق ما يقرب من 5.5 مليار دولار في توفير التكاليف، منها 2.5 مليار دولار عبر النفقات غير المتعلقة بالمحتوى، وهو ما يمثل حوالي 50 ٪ من الإنفاق على التسويق، فيما تمثل نسبة 30٪ تكاليف العمالة ؛ أما نسبة 20٪ تمثل التكنولوجيا والمشتريات والنفقات الأخرى.

وتتوقع ديزني أن تتحقق، توفير الـ 5 مليارات بالكامل، بحلول نهاية السنة المالية لعام 2024.

وقال روبرت إيجر، معلقا علي قرار تسريح الموظفين،:" لم أتخذ قرار الاستغناء عن الوظائف بسهولة…لدي احترام وتقدير كبيرين لتفاني موظفينا في جميع أنحاء العالم".

منصة ديزني بلس الشرق الأوسط

وأعلنت رسميا منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دبلجة جميع أفلام الأنميشن الخاصة بـ ديزني من عام 2012 حتى 2021 باللهجة المصرية، مما يعني أيضا أن جميع الأفلام القديمة التي عشقها الجمهور ستتوفر على المنصة باللهجة المصرية.

شبكة ديزني بلس العالمية

منصة ديزنى +، هى خدمة بث رقمي، تذيع محتوى بدون إعلانات، وتقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة والكلاسيكية، كما تقدم أيضا أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات تليفزيونية ومحتوى قصير حصريا من العلامات التجارية المعروفة التابعة لديزنى كمسلسل “سنووايت”، والذي أنتج فى عام 1937 ومسلسل الدارما الطبي الشهير “جريز أناتومى”.

ويبلغ سعر الاشتراك بمنصة ديزنى بلس، في مصر، 49 جنيها شهريا، وتتيح المنصة محتوى بتصنيفات عمرية مختلفة، لجميع العروض والأعمال مع ضمان وجود إشراف عائلي على المحتوى المقدم للأطفال من خلال ثلاث خيارات، هى إعداد حسابات شخصية خاصة للأطفال، فضلا عن تعيين ضوابط للدخول إلى كل حساب شخصى بناء على التصنيف العمرى للمحتوى مع توفير 5 تصنيفات مختلفة للأعمال، وتحديد كلمة سر لمنع الأطفال من الوصول غير المقصود إلى المحتوى المخصص للفئات العمرية الأكبر.

ووصل عدد مشتركي منصة Disney+ إلى 137.7 مليون مشترك حول العالم، وتعتبر شبكة ديزني المنافس الأقوى لشبكة نتفليكس.

و‏تحتوي مكتبة ديزني بلس على آلاف الساعات من المحتوى الفني من عدة شركات إنتاج من ضمنها:

‏•Disney

‏•Pixar

‏•Marvel

‏•Star Wars

‏•National Geographic

‏•Disney Television Studios

‏•FX

‏•Searchlight Pictures