الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

الأنبا قزمان يترأس صلوات مكرسة جديدة لكنيسة مار مينا بالعريش

الانبا قزمان،فيتو
الانبا قزمان،فيتو

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية للأقباط الأرثوذكس، صلوات تكريس، إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، وذلك في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش.

ونالت المكرسة الجديدة اسم كاترين، كما صلى نيافة الأنبا قزمان صلوات منح تاسوني فبرونيا رتبة مساعدة شمامسة (إيبدياكونة).

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى البابا إبريموس البطريرك الخامس

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا إبريموس البطريرك الخامس.

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وتنيَّح القديس البابا إبريموس البطريرك الخامس من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مثل هذا اليوم من عام 118 م.

قصة القديس البابا إبريموس

وُلِدَ القديس البابا إبريموس بمدينة الإسكندرية. وقد عمده القديس مار مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية. فنشأ على البر والتقوى، وكان عفيفًا كالملائكة، يفعل أفعالًا حسنة بنُسك. وبعد نياحة البابا كردونوس، أجمعت كلمة المؤمنين على انتخابه بطريركًا يوم 22 بؤونه سنة 106م.

ولما ارتقى الكرسي المرقسي في عهد الإمبراطور إدريانوس قيصر، ازداد تمسكًا بالفضائل، وأضاف إليها الاجتهاد المتواصل في سبيل تقدم المسيحية في عهده. ولهذا كان يهتم بوعظ الشعب وإرشادهم بدون كلل. وكان يختار بإرشاد الروح القدس من يصلحون لرتب الأسقفية والقسيسية والشماسية، ليهذبوا الرعية بالآداب المسيحية. وظل هذا القديس البابا يجاهد في سبيل رعيته اثنتي عشرة سنة وشهرًا واحدًا واثني عشر يومًا. وساعده في ذلك أن الكنيسة كانت في أيامه في سلام تام وطمأنينة كاملة.

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الأنبا قزمان مكرسة كنيسة مار مينا بالعريش العريش أسقف إيبارشية سيناء الشمالية

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