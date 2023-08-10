الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على مسجل خطر تخصص في النصب على المواطنين بعابدين

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على  مسجل خطر تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار بمنطقة عابدين.

 وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات"محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

وأقر بارتكابه  6  وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى) بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب في القانون

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

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ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

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عابدين أمن القاهرة قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة

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