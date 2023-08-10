الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

بدء ثاني جلسات محاكمة ضابط شرطة في قضية براني بالإسكندرية

جنايات الإسكندرية،فيتو
جنايات الإسكندرية،فيتو

بدأت منذ قليل ثانى جلسات محاكمة ضابط شرطة فى القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة سيدى براني بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر بمحكمة جنايات الإسكندرية.

وتستمع هيئة المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع من المحامين بالقضية وكان قد أجلت محكمة الإسكندرية قرارا بتأجيل القضية لليوم وقد أصدر القرار بعضوية  كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وشهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية استعدادات أمنية مكثفة وتواجد أمني ملحوظ أثناء المحكمة لتأمين الجلسة. 

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وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمطروح.

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة 10 أغسطس لمحاكمة 5 آخرين من البدو في الواقعة نفسها. 

وتلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر.

وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

 

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