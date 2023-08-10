الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين حتى إشعار آخر

قوات امنيه في مالي،فيتو
قوات امنيه في مالي،فيتو

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، الخميس، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين، من طرف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المالية في فرنسا "حتى إشعار آخر".

وقالت الخارجية المالية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا):

علمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على نحو مفاجئ، عبر وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الفرنسية صنفت مالي في المنطقة الحمراء على خلفية "توترات إقليمية قوية" مفترضة.
وعلى نفس المنوال، أوقفت السفارة الفرنسية في باماكو إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال "كاباغو".
تطبيقا للمعاملة بالمثل، تعلق الوزارة، حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا.

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وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي توترا على خلفية موقف باريس من الانقلابيين اللذين شهدتهما باماكو، أطاح أولهما بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني بالرئيس الانتقالي باه نداو.


وفي أعقاب ذلك، انسحبت آخر عناصر القوات الفرنسية من مالي شهر أغسطس 2022، وقبلها تم طرد السفير الفرنسي لدى باماكو.

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