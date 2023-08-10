زوجات قاتلات، مقتل زوج على يد زوجته ونجل شقيقه بالشرقية، وأخرى تدس له السم

زوجات ولكن قاتلات، من المعروف عن المرأة الميول الملائكية وليست الشيطانية، أبطال هذا التقرير 3 نساء تجردن من أنوثتهن وأقدمن على ارتكاب جريمة قتل، فالأولى قامت بدس السم في الطعام لزوجها، والثانية قامت بضرب زوجها بسكين، والأخيرة استعانت بنجل شقيقه وقامت بقتله.

في التقرير التالي نرصد 3 جرائم بشعة هزت مصر خلال 48 ساعة الماضية:-

مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في المنوفية

"أنا شكيت أن في حاجة حصلت لابني، لأنه كان ساقعا زي لوح الثلج، ورقبته مليانة خرابيش وشفايفه زرقاء، وكمان رسائل الواتس شككتني، بهذه الكلمات بدأ 'أحمد عبد المعبود'، والد 'مرزوق'، ابن قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، روايته عن حادث مصرع ابنه على يد زوجته وعشيقها".

وقال الأب: 'كنت موجودا في الأرض الزراعية باجمع البرسيم، فلقيت واحدة بتجري عليا وبتقولي الحق بنت ابنك بتجري على البيت، وبمجرد ذهابي للمنزل وجدتها جالسة وبجوارها المقشة، وأخبرتني زوجة ابني قائله تعالى أوريك حاجة يا بابا، فوجدت ابني متوفيا على سريره، ورقبته مليئة بالخرابيش، وشفتاه زرقاوان، فأحضرت الطبيب الذي أكد لي وفاته'.

Advertisements

وأضاف الأب: 'أخبروني أنه سيتم عرضه على الطبيب الشرعي لتشريح جثمانه، وقد يبقى في المشرحة 5 أيام فرفضت ذلك، وطالبت بدفن نجلي لأن إكرام الميت دفنه، وعلى الرغم من أن الجميع شككوني في زوجة ابني، لأنها ليست حزينة على فراقه، فإنني كذبت الأقاويل حتى اكتشفت أنها قتلته بمساعدة عشيقها، داخل حجرة نومه الخاصة'.

وأوضح الأب أنه اكتشف جريمة زوجة ابنه وعشيقها، وذلك من خلال الرسائل الصوتية على واتساب، وقد سلمتها فعلا للنيابة، وتم استخراج جثمان ابني وعمل اللازم، ليتبين أنه توفي بالسُم.

واستكمل والد المجني عليه حديثه: 'نفسي أعرف عملت فيه كده ليه؟! عمره ما زعلها، ولا رفضلها طلب، وكانت كل ما تطلب طلبا يوفره لها فورا، وكان دائم شراء الهدايا لها وتلبية طلباتها.

في وقتٍ سابق كان اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم إ'إ.أ.م' عامل يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له فى العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة وقررت النيابة العامة استخراج الجثمان بعد مرور 43 يومًا على دفنه وتشريحه وإعداد تقريرًا مفصلًا عن أسباب الوفاة، قبل أن يُصدر التقرير النهائى ليؤكد أن الوفاة بسبب السم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على ربة منزل قتلت زوجها في أوسيم

شهدت منطقة أوسيم جريمة بشعة عندما أقدمت رب منزل على قتل زوجها طعنا بالسكين أثناء محاولة الدفاع عن نفسها بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمة.

ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقابل رجال المباحث بزوجة المجنى عليه وتبين أنها مصابة بجروح وخدوش وبسؤالها اعترفت بنشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى عليها بالضرب.

أضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلام منه وقامت بالتعدي عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل زوج على يد زوجته ونجل شقيقه

شهد مركز ههيا في محافظة الشرقية، جريمة بشعة إذ أقدمت زوجة على إنهاء حياة زوجها بمساعدة نجل شقيقه باستخدام سلاح أبيض 'سكين' داخل منزلهما بقرية الحمر التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود بلاغ بمقتل جمال ال إ ع" في العقد الرابع من العمر مقيم قرية الحمر التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ونجل شقيقه، وذلك بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأسبابها وكيفية حدوثها.