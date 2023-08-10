آخر تطورات عرض الهلال السعودي لضم مهاجم تشيلسي

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بمفاوضات الهلال السعودي مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، لضمه هذا الصيف

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي الهلال تفاجأوا برفض لوكاكو للعرضين اللذين تم تقديمهما له هذا الصيف حتى الآن.

وأضافت الصحيفة: "يمكن إرسال عرض ثالث في شهر سبتمبر المقبل، بعد إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا، إذا لم يرحل لوكاكو عن صفوف تشيلسي".

وكان المهاجم البلجيكي (30 عامًا) واضحًا في نواياه، حيث يرغب في مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا، وهو الآن ينتظر أن يقوم يوفنتوس بالتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي.

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ولكن الأمور ستكون أكثر صعوبة الآن بعد أن بدا أن فلاهوفيتش مهاجم السيدة العجوز خارج حسابات تشيلسي، الذي كان يسعى لضمه ضمن صفقة لوكاكو.

وسيجتمع الناديان يوم الإثنين أو الثلاثاء في الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

نهائي البطولة العربية

يلتقي فريق النصر السعودي مع مواطنه فريق الهلال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتقام مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد غد السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما

فاز الهلال السعودي على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية"، ليصعد الزعيم الهلالي إلى مواجهة النصر في نهائي سعودي خالص في ديربي الرياض.