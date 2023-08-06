الفنان عمرو جمال: والدتي سر نجاحي

تحدث الفنان عمرو جمال، عن دور والدته الكبير في حياته، بعد وفاة والده، مشيرًا إلى فقد والده منذ صغره الذى توفى وهو في عمر 5 سنوات، وتولت والدته تربيته، وأن والدته كان لها دور كبير في حياته، وأحدثت لديه توازنا في شخصيته.

دخول عالم التمثيل

عن دخوله في عالم التمثيل، قال جمال في تصريحات له خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "أول مرة شاركت في التمثيل كنت في الثالثة الابتدائى، وهنا بدأت أشعر بالسعادة في العمل بمجال الفن، وفي أولى ثانوى كان بالمدرسة مسرح عملاقة، وكنت أمثل في أول مسرحية لى 7 أدوار".

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مسلسل ريفو

تابع: "أما في مسلسل ريفو بدأت بالتدريب كمدرب وليس كممثل، ولكن مع الوقت رشحه الإنتاج للمشاركة في المسلسل، قائلا: "كنت بذاكر دوري وأدوار زملائي عشان تدريبهم، والمسلسل تطلب جهد كبير للخروج بالمستوى الأخير اللى حقق نجاح كبير".

أشار إلى أنه حريص على التدريب واكتساب الخبرات حتى اليوم، وبدأ العمل في التدريب دون تخطيط مسبق ولكن تشجيعًا من الممثلين الذين عمل معهم وتدرب على أيديهم.

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