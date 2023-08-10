الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 65 قطعة سلاح نارى و12 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان وسوهاج

اسلحة نارية المضبوطات،
اسلحة نارية المضبوطات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة استهدفت عددا من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ب مديرية أمن أسيوط عن ضبط(39) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (32 متهما " لـ13 منهم معلومات جنائية") وضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (418) حكما قضائيا متنوعا.

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مديرية أمن أسوان
 ضبط  (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و(6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية).. بحوزة (6 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ  (802) حكم قضائى متنوع.


مديرية أمن سوهاج
ضبط  (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).. بحوزة (17 متهما " لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
 

 

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أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام اللواء محمود أبو عمرة مديرية أمن اسيوط قطاع الأمن العام متجرى المواد المخدرة

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