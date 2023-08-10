الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تيك توكر بث مقاطع فيديو تمثيلية بزعم أنها داخل أحد أقسام الشرطة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تيك توكر لقيامة ببث مشاهد تمثيلية  زعم بأنها من داخل حجز أحد أقسام الشرطة  ويقوم بيع المخدرات  على خلاف الحقيقة.

 

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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره مشاهد تمثيلية من خلال حساب على تطبيق "تيك توك" يدعى خلال أحدها بإلقاء القبض عليه ويظهر داخل غرفة يدعى كونها حجز بأحد المقار الشرطية، وكذا مشهد يزعم خلاله إتجاره بالمواد المخدرة، ومشهد يرتدى خلاله الزى الأميرى والإدعاء بتعرضه لإطلاق النيران.

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والقى القبض على المتهم وتبين  بانه صادر ضده حكم فى إحدى القضايا  بمواجهته اعترف بارتكاب ذلك بهدف زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين لتحقيق الربح المادى وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة مشاهد تمثيلية تيك توك القبض على تيك توكر بالقاهرة

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