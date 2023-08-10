آليات وضوابط هيئة الرقابة المالية فى منع التلاعبات بتداولات البورصة

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف اساسي وهو الدور الرقابى إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بحماية حملة الوثائق وأموالهم واستثماراتهم.. وفيما يلى تستعرض دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة على الشركات والبورصة.



- الرقابة على الشركات المتداولة



هذا النوع من الرقابة يتم عن بعد، وذلك من خلال مراقبة سلوك الشركة بالسوق (مراقبة التداول) وكذا مراقبة سياسات الشركات من خلال ملفاتها لدى الهيئة والمكاتبات الواردة منها وذلك على النحو التالي:

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ا- رقابة تداولات الشركة

وتوجد لدى الهيئة إدارة مركزية خاصة بمراقبة التداول متصلة بالتداول اللحظى مباشرة وكذا التاريخي وذلك لمراقبة تصرفات شركات السمسرة بالسوق من خلال متابعة العروض والطلبات المسجلة، وكذا التنفيذات من قبل كل شركة ومدى تأثيرها على الأسعار وذلك لاكتشاف أية تلاعبات بالسوق واتخاذ اللازم بشانها فوريا بما يضمن خلو التعاملات من أى غش أو نصب أو احتيال وذلك تحقيقا لاستقرار السوق. علما بأن البورصة المصرية لديها إدارة متخصصة لمراقبة التداول أثناء الجلسة للتحقق من عدم ارتكاب أية مخالفات وخلو التعاملات من أية تلاعب للتأثير على أسعار التداول وعدم استفادة المتعاملين من المعلومات الداخلية غير المعلنة للعامة على شاشات البورصة مع إخطار الهيئة بما تجده من مخالفات في هذا الشأن.

ويجب على المستثمر عدم التعامل بناءًا على معلومات غير متاحة للآخرين المتعاملين بالسوق، والتى تعرف بأنها المعلومات الداخلية التى يتم التعرف عليها من قبل الداخلين بالشركات المتداولة وإن كانت صادرة عن أى شركة من شركات السمسرة أو العاملين بها حيث أن ذلك يضعك تحت طائلة القانون.

2- رقابة سياسات وقرارات الشركة

وذلك يتم مكتبيا من خلال متابعة ملف الشركة والتأكد من استيفاء الشركة لكافة شروط الترخيص سواء للشركة أو فروعها أو العاملين بها فضلا عن مراجعة كافة القرارات التى تتخذها الشركة من خلال مراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات وكذا الجمعيات العامة للمساهمين وذلك للتأكد من اتفاقها مع كافة التشريعات المنظمة والمرتبطة بسوق الأوراق المالية.

دور البورصة فى الرقابة على التداول



تهدف البورصة من خلال عملية الرقابة على التداول إلى توفير أكبر قدر ممكن من التأكد من التزام جميع الأطراف بالضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة لعمليات التداول بسوق الأوراق المالية، على نحو يحقق أعلى قدر ممكن من معايير الكفاءة والانضباط للتعاملات بالسوق وبما يؤثر إيجابًا على مستوى الحماية للمستثمر ويوفر عدالة وشفافية للسوق.

وبناءً على ما سبق، تقوم البورصة بتطوير وبتدريب دائم للكوادر البشرية القائمة بمهام الرقابة على التداول وبتطوير مجموعة متكاملة من النظم الرقابية المتقدمة للمساعدة في اكتشاف وتتبع الممارسات المخالفة للقواعد المنظمة لعملية التداول، والتحليل الكمي للبيانات للقيام بالمهام الرقابية على أفضل وجه ممكن.

ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه رصد المخالفات والعمل على تصويبها وازالة الآثار المترتبة عليها فى ضوء الصلاحيات والسلطات المقررة للبورصة، بجانب إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بما يتم رصده وما تم اتخاذه من اجراءات لإعمال شئونها.