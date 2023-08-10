في ذكرى رحيل شاعر الفكاهة والسخرية.. إبراهيم المازني تميز بالأسلوب اللاذع.. استقال من وزارة المعارف بسبب خلاف مع حافظ إبراهيم.. واضطر لبيع مكتبته بسبب الفقر

إبراهيم عبد القادر المازنى، شاعر وكاتب وصحفى وناقد، عرف بشاعر الفكاهة والسخرية، أشهر أعماله حصاد الهشيم.. ولد ورحل في شهر أغسطس وما بين الميلاد والرحيل 60 عاما قضاها المازنى جاهدا في حياته فقد ولد عام 1889 بحى الإمام الشافعى، ورحل في 9 أغسطس 1949 قضاها بين الشعر والنقد والصحافة والرواية فأوجد لنفسه مكانا بين الكتاب الكبار لكنه تميز عنهم بالسخرية، وكون مع الأديبين عباس العقاد وعبد الرحمن شكرى ما عرف بمدرسة الديوان في الشعر.

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عانى إبراهيم المازنى اليتم منذ صغره، فقد رحل والده -الذى كان أزهريا واحترف المحاماة- وهو في التاسعة، فكان أكبر الأبناء الذين يتحملون أعباء الأسرة، فقد أصبح أب الأسرة ورجلها، لكن أصرت الأم أن يكمل تعليمه، وتأثر بالفقر الذى كرهه كرها شديدا حتى وصفه بأنه أستاذه.

الأديب الكاتب ابراهيم المازنى

بعد حصول إبراهيم عبد القادر المازنى على الابتدائية التحق بالمدرسة السعيدية الثانوية وتخرج فيها ليلتحق بكلية الطب، لكنه ما إن دخل المشرحة أثناء دراسته حتى أغمى عليه فترك دراسة الطب نهائيا وفكر في الالتحاق بكلية الحقوق، وكان حلما أن يصبح مثل دارسيها من الخطباء والمشاهير، لكن حالت الظروف المادية للأسرة من دخوله كلية الحقوق، ولم يكن أمامه إلا الالتحاق بمدرسة المعلمين.

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عاهة مستديمة طوال حياته

في عام 1909 تخرج إبراهيم عبد القادر المازني في مدرسة المعلمين وعين مدرسًا للترجمة في المدرسة السعيدية، وكان يأمل أن يعيش أياما أحسن من أيام البؤس التى عاشها من قبل، لكن ما هي إلا أعوام قليلة حتى وقع له ما دفعه إلى اعتزال الناس، منصرفًا إلى القراءة والكتابة، فقد أصيب عام 1913 بكسر في ساقه، وعالج هذا الكسر بطريقة خاطئة، ما سبّب له عاهة مستديمة لازمته طوال حياته اضطر بسببها إلى هجر التدريس بسبب استهانة الطلبة به.

أكبر أزمة في حياة إبراهيم عبد القادر المازنى بعد كسر ساقه هي اضطراره إلى بيع مكتبته التي كانت أعز عليه من نفسه بسبب الفقر وحاجته إلى المال، ثم جاءته أزمة فقد زوجته بعد 11 سنة من الزواج.

الكتابة بمصر الفتاة

كتب إبراهيم عبد القادر المازنى مقالًا انتقد فيه الشاعر حافظ إبراهيم، وكان الأخير على علاقة طيبة بوزير المعارف فأوعز إليه أن ينقله، ورد المازني على قرار النقل بتقديم استقالته من وزارة المعارف عام 1914، ثم عمل في المدارس الأهلية إلى أن نشبت ثورة 1919 وأصبح عاطلًا عن العمل، فلم يجد أمامه إلا أن يضحي بمكتبته التي كانت أعز عليه من نفسه ليبدأ بعدها طريقه في العمل الصحفي، فبدأ يكتب في جريدة “مصر الفتاة ”، تنقل المازني بين كثير من الجرائد والمجلات، فكتب مع أمين الرافعى فى الأخبار، ومع عبد القادر حمزة فى البلاغ كما رأس تحرير مجلة الاتحاد، إلى أن استقر خلال أعوامه الأخيرة في دار "أخبار اليوم"، وعُرف عن المازني في كل الجرائد والمجلات التي عمل بها، أنه الفارس المنقذ فقد كان على استعداد دائم لأن يملأ أي مساحة خالية في الجريدة أو المجلة.

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عشق 17 مرة

قول المازني بحسب ما ذكره كتاب "مشاهير وظرفاء القرن العشرين"، إنه عشق مرارًا بعدد يصل إلى 17 حبيبة حتى كتب فيه صديقه عباس محمود العقاد قصيدة بعثها إليه في ذلك الزمان، تقول:

أنت في مصر دائم المهيد.. بين حب عفي وحب جديد

ويؤكد المازني أن العقاد بعث إلى يومئذ برقعة كتب فيها أسماء المعشوقات، وإلى جانبها أرقام، وكان الرقم الأخير "17" وسلسل الأرقام تحتها، ووضع أمامها أصفارًا لا أسماء، إشارة إلى حبيبات ومعشوقات لا تنتهي، في انتظار أن يعرف الأسماء لقيدها قبالة أرقامها.

نظم شعر المحب العاشق

يقول المازني: إذا قلت عشقت، فإنما أعني الآن أني اشتهيت، أني عانيت في هذا الدرب من الجوع الذي يسميه الناس الحب، ولكنني لم أكن أدرك هذا يومئذ، أو أنظر إلى حقيقة الأمر فيه، وإنما كان ما اقرأ من الشعر يغريني بنشدان الحال، ويطلقني كالنحلة بين أزاهير الحسن، ويدفعني إلى إيحاء الشعور بالحب إلى نفسي، فأتوهم أني محب، وأني عاشق، فأقضي الليل مسهد الجفن مؤرق النفس، أنظم الشعر وأقول في هذا المحبوب أو ذلك.

المازنى فى شيخوخته

الواقعية والخيال والفكاهة والحزن.. مزيج من الإبداع يخلد ذكرى الشاعر إبراهيم عبد القادر المازنى، بالإضافة إلى كونه محللا وناقدا بارعا، كما يعتبر رساما موهوبا للشخصيات من خلال أشعاره وكتاباته.

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أسلوب ساخر فى الكتابة

عرف المازنى بأسلوبه الساخر سواء في الكتابة الأدبية أو الشعر، كما استطاع أن يلمع على الرغم من وجود العديد من الكتاب والشعراء، أمثال العقاد والرافعي وطه حسين، حيث أثبت نفسه إلى جوارهم في سن مبكرة، على الرغم من اختلاف اتجاهه ومفهومه الجديد للأدب، وجمعت ثقافته بين التراث العربي والأدب الإنجليزي كغيره من شعراء مدرسة الديوان كما انتقل الى الكتابة النثرية وبرع في كتابة المقالات.

أثر الأدب على الصحافة

كان لعلاقة المازنى بالأدب أثرها المباشر على عمله بالصحافة التي كتب فيها بحرية وكانت البداية عام 1919، حيث عمل بجريدة الأخبار مع أمين الرافعي، ثم محرر بجريدة السياسة الأسبوعية، كما عمل بجريدة البلاغ مع عبدالقادر حمزة وغيرها الكثير من الصحف الأخرى.

كما انتشرت كتاباته ومقالاته في العديد من المجلات والصحف الأسبوعية والشهرية، كما عرف عنه براعته في اللغة الإنجليزية والترجمة منها إلى العربية فقام بترجمة العديد من الأشعار إلى اللغة العربية، وتم انتخابه عضوًا في كل من مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي العربي بمصر، ونظرا لأسلوبه اللاذع والساخر في كتاباته كان دائما يسخر من الديكتاتور إسماعيل صدقى باشا في ذلك الوقت.

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أحاديث المازنى

من مؤلفات إبراهيم عبد القادر المازنى:رواية إبراهيم الكاتب، إبراهيم الثاني، أحاديث المازني وهى عبارة عن مجموعة مقالات، حصاد الهشيم، خيوط العنكبوت، ديوان المازنى، رحلة الحجاز، صندوق الدنيا، عود على بدء، قبض الريح، الكتاب الأبيض، قصة حياة- في الطريق – ثلاثة رجال وامرأة – ع الطريق –– من الناقد، أقاصيص.

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قصائد المازنى الشعرية

ومن قصائد إبراهيم عبد القادر المازنى الشعرية الشهيرة: ظمأ النفس إلى المعرفة - الإنسان والغرور- سحر الحب - الشاعر المحتضر- وصي شاعر، كأس النسيان، ما أضعت الهوى ولا خنتك الغيب - أمطروا الدمع عليه لا الندي، قدم مع العقاد مجموعة من المؤلفات منها: حديث الإذاعة مع العقاد، الديوان في الأدب والنقد مع العقاد.

قال عنه العقاد: (لست أغلو فيما قلت أنى لا أعرف فيما عرفت من ترجمات للنظم والنثر أديبا واحدا يفوق المازنى في الترجمة من لغة الى لغة ويمتلك هذه القدرة شعرا كما يملكها نثرا ويجيد فيها اللفظ كما يجيد المعنى والنسق والطلاوة.