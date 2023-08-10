الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

الاكاديميه المصرية
الاكاديميه المصرية لعلوم الطيران؛ فيتو

أعلنت الكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوي ( عام /  أزهرى /دبلومة امريكية/ IG)  والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي 2023/2024 لمن يرغب فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو).

 

والأكاديمية الوحيدة فى مصر المعتمدة من سلطة الطيران المدنى المصرى وحاصلة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.
 

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شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران
_السن لا يقل عن 17 عاما 
_اجتياز اختبارات (الكشف الطبى-اللغة الانجليزية-الكمبيوتر-المقابلة الشخصية) 
 

وفي سياق متصل أعلنت  الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران).

 

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنه تسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار ٦ أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء الموافق ٣/ ٨/ ۲۰۲۳.

 

أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

أولًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام.

بالشروط الآتية:

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

السن لا يزيد على (۲۸) عاما في ١/ ٥/ ٢٠٢٣.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية. - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة (۱۲) شهرًا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج. تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

 

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران 

ثانيًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط

 معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران.

بذات الشروط السابقة. - يفضل خريجي كليات علوم قسم (رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط - يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى). يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تفتح باب الالتحاق رسميا ببرنامج صيانة الطائرات

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل "معلومات الطيران"

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