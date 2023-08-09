الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تفتح باب الالتحاق رسميا ببرنامج صيانة الطائرات

صيانة الطائرات، فيتو
صيانة الطائرات، فيتو

فتحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  باب القبول رسميًّا لبرنامج صيانة الطائرات الذي تقدمه الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران Ministry of Civil Aviation - Egyptian Aviation Academy بالتعاون مع شركة سافز من 6/8/2023 حتى 6/10/2023  

شروط الالتحاق: 
1- قبول طلاب الثانوية العامة والثانوي الأزهري بشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضة وقبول طلاب الدبلومة الأمريكية والـ IG.

وعلى الراغبين فى التقدم يرجي التوجه إلى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.

Advertisements

 

وفي سياق متصل أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران).

 

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنه تسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار ٦ أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء الموافق ٣/ ٨/ ۲۰۲۳.

 

أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

أولًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام.

بالشروط الآتية:

 

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

السن لا يزيد على (۲۸) عاما في ١/ ٥/ ٢٠٢٣.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية. - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة (۱۲) شهرًا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج. تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران 

ثانيًا للدراسة لشغل وظيفة ضابط

 معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران.

بذات الشروط السابقة. - يفضل خريجي كليات علوم قسم (رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط - يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى. يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

BMW ومرسيدس، شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الأسبوع المقبل

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل "معلومات الطيران"


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صيانة الطائرات الأكاديمية المصرية الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الدبلومة الأمريكية الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الملاحة الجوية

مواد متعلقة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مخدرات وأدوات حقن مجهري (صور)

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل "معلومات الطيران"

شروط الالتحاق ببرنامج صيانة الطائرات في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الأكثر قراءة

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

شيكابالا يرد على اتهامات مرتضى منصور ويكشف الحقائق في بيان رسمي

كرة اليد بالزمالك تدخل على خط المواجهة بين شيكابالا ومرتضى منصور، وهذا ما قاله نجمها

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

ما حدش يقرب منه دا خط أحمر، أول تعليق من هشام يكن على بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور

حفل زفاف نجل سليمان عيد بحضور نجوم الفن، وكريم محمود عبد العزيز يشعل الفرح (فيديو وصور)

سيب وأنا أسيب الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد

نجم الزمالك يدعم شيكابالا ضد مرتضى منصور: الراجل الحر عمره ما تتكسر له عين

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية