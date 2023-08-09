الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تفتح باب الالتحاق رسميا ببرنامج صيانة الطائرات

فتحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران باب القبول رسميًّا لبرنامج صيانة الطائرات الذي تقدمه الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران Ministry of Civil Aviation - Egyptian Aviation Academy بالتعاون مع شركة سافز من 6/8/2023 حتى 6/10/2023

شروط الالتحاق:

1- قبول طلاب الثانوية العامة والثانوي الأزهري بشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضة وقبول طلاب الدبلومة الأمريكية والـ IG.

وعلى الراغبين فى التقدم يرجي التوجه إلى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران).

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنه تسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار ٦ أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء الموافق ٣/ ٨/ ۲۰۲۳.

أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

أولًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام.

بالشروط الآتية:

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

السن لا يزيد على (۲۸) عاما في ١/ ٥/ ٢٠٢٣.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية. - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة (۱۲) شهرًا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج. تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

ثانيًا للدراسة لشغل وظيفة ضابط

معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران.

بذات الشروط السابقة. - يفضل خريجي كليات علوم قسم (رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط - يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى. يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.