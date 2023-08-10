العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر في وضعية الجلوس يهدد حياتنا بالموت، نتيجة حتمية توصل إليها البروفيسور دميتري بيريزوفسكي من كلية الطب بجامعة موسكو التربوية.

ويكشف بيريزوفسكي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن الأوعية الدموية للشخص الذي يكون في وضعية الجلوس لفترة طويلة تتعرض لضغط كبير، ما يؤدي لركود الدم أو تدفقه ببطء ويزيد من خطر تجلطه، إضافة إلى ما يسمى "تخثر دم المسافر"، الذي يحدث عندما يكون الشخص في وضعية الجلوس على متن طائرة لفترة طويلة 7-8 ساعات مثلا.

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ويحذر البروفيسور الروسي من أن الجلطة تحصل في الأطراف السفلى، وقد تنفصل هذه الجلطة وتصل عبر الدورة الدموية الجهازية إلى تجويف القلب ومن هناك إلى أوعية الدورة الدموية الصغيرة ويموت الشخص".

ودعا بيريزوفسكي جميع العاملين في وضعية الجلوس إلى تناول البصل والبقدونس والشبت وغيرها التي تحتوي على حمض الفوليك الموجود في النباتات الخضراء.

ونصح البروفيسور الروسي بالجلوس لفترة أقل، وتناول القهوة بكمية قليلة، وممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق كل ساعة خلال العمل.

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