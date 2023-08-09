أحدث ظهور لديانج لاعب الأهلي في العطلة الصيفية (صور)

ظهر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي مستمتعا وحيدا بإجازته الصيفية في أحد الفنادق بمدينة الغردقة، وذلك بعدما حصل هو وباقي الفريق على إجازة 3 أسابيع بعد نهاية مباريات الموسم الحالي على أن يعود الفريق 24 أغسطس المقبل.

وحقق أليو ديانج رفقة النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 ألقاب آخرها لقب الدوري وما زال يتبقى أمام المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب آخر وهو كأس مصر حيث يتواجد الفريق في نصف النهائي وينتظره مواجهة أمام نادي إنبي.

إحصائيات لاعبي وسط الأهلي

محمد مجدي أفشة أحرز 3 أهداف وصنع 6 ليساهم بـ 9 أهداف خلال الموسم.

عمرو السولية أحرز 4 أهداف وصنع 3 ليساهم بـ 7 أهداف رغم قلة مشاركاته طوال الموسم.

حمدي فتحي أحرز هدفا وحيدا وصنع 3 ليساهم بـ 4 أهداف ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.

أليو ديانج أحرز المالي هدفين وصنع مثلهم في بطولة الدوري ولم يساهم في أي بطولة أخرى.

مروان عطية لم يحرز أي هدف رفقة المارد الأحمر خلال الموسم ولم يصنع.

أحمد القندوسي أحرز هدفا وصنع اثنين ليساهم بثلاث أهداف رفقة المارد الأحمر.

محمد فخري لم يساهم بأي أهداف خلال الموسم رفقة المارد الأحمر.

أحمد نبيل كوكا صنع هدفا وحيدا خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي خلال الموسم.

لمتابعة إحصائيات هجوم الأهلي خلال الموسم الحالي

كولر يطير إلى سويسرا

ومن ناحية أخرى غادر في وقت سابق السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

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موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

بدأ لاعبو الفريق الراحة السلبية في الثالث من أغسطس الجاري

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.