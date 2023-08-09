"من نجوم الشباك إلى ملاليم المظاليم".. الساحرة المستديرة تنقلب على لاعبي الأهلي والزمالك، شكري وفروتو وهداف الدوري في رحلة جديدة بأندية القاع

تشهد كرة القدم أو الساحرة المستديرة مفارقات عديدة ومفاجآت بالجملة، وللكرة المصرية بصفة خاصة لديها الكثير. وأبرز الأمثلة على ذلك هو التحول في مسيرة اللاعبين أو ما يطلق عليهم نجوم الشباك من القمة إلى القاع جماهيريا وماديا.

السنوات الماضية شهدت ظاهرة غريبة، في ملاعب كرة القدم المصرية، بانضمام نجوم الشباك ولاعبي الدوري الممتاز سواء من الأهلي أو الزمالك أو باقي أندية دوري الأضواء والشهرة إلى دوريات المظاليم والحرافيش.

Advertisements

التحول الكبير في مسيرة اللاعبين من الواجهة الإعلامية والرواتب الكبيرة من الملايين إلى الملاليم ومن الفنادق الخمس نجوم إلى بيوت الشباب، حيث معسكرات الفرق في الدرجات الأدنى يؤكد أن كرة القدم ليس لها كبير وأنها فعلا ساحرة مستديرة.

نجوم الشباك أو لاعبو القمة الذين كانت تتغني الجماهير بهم في المباريات يضطرون للعب في أندية درجة رابعة أو قسم ثالث، من أجل البقاء لأطول فترة في الملاعب وحتى لا يعتزل في سن مبكرة ليدفعه هذا أن لا يزيد عقده في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه بعدما كان يتخطى المليون جنيه أو الاثنين مليون في الموسم، وترصد السطور التالية أبرز النجوم الذين كان لهم صولات وجولات في الدوري الممتاز واستقر بهم المطاف في أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع.

أحمد جعفر ومصطفي جعفر نجوم الشباك بالزمالك

ويعد الثنائي الهجومي أحمد جعفر ومصطفي جعفر، نجما الزمالك السابقين من أبرز الأمثلة على التحول الكبير من الممتاز للمظاليم، بعدما انضم أحمد جعفر بعد سنوات من التألق والنجومية إلى نادي دياموند بدوري القسم الرابع في كبرى المفاجآت.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمهاجم والهداف مصطفى جعفر لاعب الزمالك السابق، والذي تحول الأمر معه بالتنقل بين أندية دوري القسم الثالث ولعب لنادي السكة الحديد والشرطة والعبور وذلك قبل لعبه بأندية القسم الثاني، المريخ واف سي مصر وفاركو.

عفروتو يلعب في القسم الثالث

وأعلن نادي دياموند التعاقد مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق في دوري القسم الثالث.

ولعب عفروتو سابقًا مع أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألمونيوم والفيوم وكرباغ أغدم الأذريبجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.

وأحرز عفروتو ثنائية في مرمى ترينداد وتوباجو وباراجواي بمونديال الشباب 2009 الذي أقيم في مصر تحت قيادة ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب الشباب.

عفروتو حقق لقبي الدوري المصري مع النادي الأهلي موسمي 2009-2010، و2010-2011، بالإضافة للقب كأس السوبر المصري موسم 2010-2011.

أحمد شكري في دياموند

وكان نادي دياموند أعلن عن التعاقد مع أحمد شكري لاعب الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري والمقاولون والترسانة وبروكسي ومنتخب مصر للشباب السابق.

وكان أحمد شكري لعب لصفوف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من (2008 – 2009)، كما لعب لمنتخب مصر تحت 23 سنة خلال الفترة من (2009 – 2010).



وشارك أحمد شكري الوافد الجديد لفريق دياموند بصفة أساسية مع منتخب مصر للشباب، وأحرز هدفين في مونديال الشباب بمصر 2009 والهدفين في إيطاليا.

حسن يوسف لاعب الزمالك

كما يتواجد حسن يوسف لاعب الزمالك السابق، في صفوف فريق دياموند الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث.

مدافع الأهلي والمقاولون في القسم الثاني

محمد سمير مدافع الأهلي والمقاولون العرب السابق، انضم في الموسم الماضي لصفوف زد إف سي وقاد فريقه للتأهل للممتاز بعدما شارك في دوري القسم الثاني.

أحمد علي ظهير الأهلي والجونة بنادي طنطا

ولا يختلف الأمر بالنسبة للاعب أحمد على لاعب الأهلي والجونة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والترسانة، والذي انضم إلى صفوف نادي طنطا.

شرويدة بنادي السكة الحديد

كما لعب أحمد شرويدة في صفوف السكة الحديد، بعدما لعب في صفوف الاتحاد الإسكندري وحرس الحدود وإنبي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

مدافع الإسماعيلي وإنبي ينضم لفريق درجة ثانية

كما انتقل إبراهيم يحيى مدافع إنبي والإسماعيلي السابق، إلى صفوف زد إف سي في دوري القسم الثاني قبل تأهله بالموسم الجديد للممتاز.

هداف الدوري الممتاز في المظاليم

ويعد حسام باولو لاعب الزمالك وسموحة السابق وهداف الدوري المصري لموسمين متتاليين مع الداخلية وسموحة، من أبرز الأمثلة بعدما لعب في صفوف القناة وبايونيرز والترسانة في دوري القسم الثاني.

حسام باولو

نجوم من الممتاز إلى دوري القسم الثاني

وكان من أبرز تنقلات اللاعبين من الدوري الممتاز، عمر جمال لاعب الإسماعيلي والمقاولون العرب السابق والذي لعب مع سيراميكا كليوباترا في دوري القسم الثاني، وعلاء كمال لاعب المقاولون والزمالك والاتحاد السكندري الذي لعب في صفوف إف سي مصر في القسم الثاني.

سعيد قطة

سعيد قطة لاعب خط وسط الزمالك السابق كان أبرز تنقلات اللاعبين من الممتاز إلي المظاليم بعدما لعب في نادي مصر للتأمين فى دورى الدرجة الثالثة.

كما لعب عبد الحميد شبانة لاعب الأهلى وغزل المحلة والإسماعيلي السابق في صفوف فريق الفيوم في دوري الدرجة الثانية بعدما كان اللاعب من الصفقات التي شهدت صراع أندية القمة في الممتاز.

عبدالحميد شبانة

ونفس الأمر لمهاجم الأهلي ومصر المقاصة السابق السيد حمدي الذي لعب للمنصورة بالدرجة الثانية، ولا يختلف الأمر بالنسبة لمعتز اينو لاعب الأهلى والزمالك السابق والذي لعب في صفوف فاركو أحد أندية دوري القسم الثاني قبل تأهل الفريق للممتاز.

سيد مسعد مهاجم الزمالك السابق والذي تألق بالقلعة البيضاء خلال موسمين لعب لأكثر من فريق بدوري القسم الثاني، وهم نادى المنيا والقناة والسكة الحديد.

كما لعب حسين حمدى مهاجم الزمالك ومصر المقاصة السابق مع فريق إف سى مصر في دوري القسم الثاني قبل صعوده للممتاز.

حسين حمدي

المعتصم سالم نجم نادى الإسماعيلى والمقاولون وسموحة السابق، انضم لنادى القناة في دوري القسم الثاني قبل اعتزاله اللعب.

وخاض السوري عبد الفتاح الأغا مهاجم وادى دجلة السابق تجربة في دوري القسم الثاني مع نادى إف سى مصر قبل تأهل الفريق للممتاز.