الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

قومي المرأة بالقليوبية يطلق ورش عمل للتوعية بخطورة ختان الإناث

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، فيتو

 أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات ورش العمل للتوعية بخطورة ختان الإناث، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. 

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 استهدفت الورشة الأولى  ٣٧ من القيادات الدينية (الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية).

تأتى ورش العمل تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمى "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

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تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل تستهدف أكثر من ٢٠٠٠ من القادة الدينيين من (الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية)، ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر على مدار شهر.

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الرئاسية حياة كريمة القومي للمراة بالقليوبية القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث

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