الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم القليوبية تطلق مبادرة يالا صيانة

مبادرة يلا صيانة
مبادرة يلا صيانة بتعليم القليوبية، فيتو

 أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة  "يلا صيانة" لصيانة المقاعد  تدويرها للحفاظ علي المال العام بجميع مدارس القليوبية  استعدادا للعام الدراسي الجديد،  يشارك  المبادرة التعليم الفني   حيث تقوم إدارة التعليم الفني بإطلاق بتدوير المقاعد  في جميع مدارس المحافظة. 

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تاتي الفاعليات تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات  سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سعيد ندا وكيل المديرية.

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وأكدت  سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية   على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات، لذلك وجه  بضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة"، من خلال إدارة التعليم الفنى لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى "مقاعد " لاستخدامها مرة أخرى فى المدارس.

وأضافت مدير تعليم القليوبية، إنه تم توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة  العمل لتنفيذ المبادرة بالمدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة والإصلاح بالمقاعد خلال الاجازة الصيفية، مع مشاركة طلاب التعليم الفني  بجميع الإدارات التعليمية، بهدف صيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي من مقاعد ودهانها بألوان مميزة، وذلك لخلق روح التعاون والانتماء لدي الطلاب لمدارسهم، واستغلال الوقت لديهم، وتوجيههم للمحافظة على الأثاث المدرسي.

 

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التربية والتعليم بالقليوبية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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