كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

ترافيس سكوت، رصد تقرير لشبكة CNN، الكوارث والمشاكل التي وقعت في حفل ترافيس سكوت بمنطقة سيرك ماكسيموس، بمدينة روما، والذي أقيم بتاريخ ٨ أغسطس في دولة إيطاليا، كبديل عن حفل الأهرامات الذي ألغي في أواخر الشهر الماضي.

إنهاء الحفل قبل ميعاده بسبب المخاوف من وقوع زلزال

ودعا مدير الكولوسيوم، بمدينة روما إلى إنهاء حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس، بعد أن أثار أداء جمهور مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، مخاوف من وقوع زلزال بالمنطقة.

وأكدت خدمة الإطفاء الإيطالية أنها تلقت مئات المكالمات، من السكان المعنيين، الذين يخشون وقوع زلزال في العاصمة الإيطالية، نتيجة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين قفزوا، صعودًا وهبوطًا على الأرض أثناء حضورهم الحفل، خاصة عندما قدم سكوت ضيفًا مفاجئًا، وهو المغني كانييه ويست.

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فيما نشر عدد كبير، من الإيطاليين، مخاوفهم علي مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مثل: "هل يشعر أي شخص بزلزال؟".

فيما أكد مراسل سي إن إن، وقوع عدد من الاهتزازات الخفيفة في روما، لتؤكد السلطات المحلية أن هذه الظاهرة لم تكن بسبب الطبيعة.

تشويه معالم روما السياحية

وأعلنت الشرطة الإيطالية، القبض على عدد من السياح، وهم يشوهون، أحد أهم معالم إيطاليا الآثارية الكولوسيوم القديم في روما.

ودعت ألفونسينا روسو، مديرة رئيس منتزه الكولوسيوم الأثري، إلى إنهاء العروض في سيرك ماكسيموس، مكان سباقات العربات الرومانية القديمة والترفيهية، حفاظا على التاريخ.

إزعاج سكان روما

وتلقت الشرطة الإيطالية، مئات المكالمات الهاتفية، من السكان المحليين إنهم لا يستطيعون النوم بسبب الإزعاج الذي سببه حفل ترافيس سكوت.

إصابة 60 شخصا في حفل روما

وأصيب 60 شخصًا على الأقل، في حفل ترافيس سكوت، الذي أقيم بتاريخ 8 أغسطس في سيرك ماكسيموس بروما.

واحتاج العشرات من جمهور ترافيس سكوت الذي حضر الحفل، إلى رعاية طبية، بعد أن قام شخص ما برش رذاذ الفلفل على الحشد، وهو ما أدى إلى إصابات بين الجمهور، فيما لا يزال الفاعل مجهول حتى الآن.

سقوط شاب من ارتفاع ٤ أمتار

كما أعلنت إدارة الحماية المدنية في مدينة روما الإيطالية، عن إصابة شاب يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد صعوده جدارًا زائفًا لمشاهدة الحفل مجانًا، ليقع من علي ارتفاع أربعة أمتار أي ما يعادل 13 قدمًا، لينقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

ظهور مفاجئ لكانييه ويست في حفل روما

فاجأ الرابر العالمي جمهوره، في حفل سيرك ماكسيموس، الذي أقيم بتاريخ ٨ أغسطس في روما، بحضور المغني الشهير المثير للجدل والمشاكل، كانييه ويست، الذي ظهر معه على المسرح، ليؤدي معه عددًا من الأغاني.

كانييه ويست يعود للغناء

ويعتبر هذا الظهور، نادر ومفاجئ لكانييه ويست، الذي اختفى عن الساحة الغنائية، بسبب مشاكله المالية، ومع الرأي العام، بعد مهاجمته لليهود، وخسارته لشراكة أديداس، وغيرها من المشاكل التي تخطت موسيقاه وظهوره الفني.

وفي سلسلة فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل، يظهر استقبال سكوت لزميله خلال جولته في سيرك ماكسيموس بالعاصمة الإيطالية روما، وأدائهما معًا أغنيتين ألهبتا المسرح.

وخلال أداء سكوت لأغاني ألبومه الجديد “يوتوبيا”، توقف ودعا كانييه الموجود في الكواليس، إلى المسرح لأداء أغنية “الحمد لله” من ألبوم ويست “دوندا” (2021) وأغنية “لا أستطيع إخباري بشيء ”من ألبوم ويست “التخرج” (2007).

قبل البدء بالغناء، توجه سكوت إلى الجمهور بالقول: “لا توجد مدينة يوتوبيا بدون كانييه ويست، لا يوجد ترافيس سكوت بدون كانييه ويست. ولا توجد روما بدون كانييه ويست.. تفضل أشعل المسرح وأمتعنا”، فارتفعت الصيحات وتعالت الهتافات.

ألبوم ترافيس سكوت يحتل المركز الأول

واحتل ألبوم "UTOPIA"، لترافيس سكوت، المركز الأول على Apple Music، في 100 دولة، ليصبح أول ألبوم له يحقق هذا الإنجاز، فيما تواجدت الـ ١٩ أغنية التي تضمنها الألبوم، ضمن أفضل 40 أغنية على Apple Music بالولايات المتحدة الأمريكية.

ترافيس سكوت يهاجم ويسخر من كايلي جينر

هاجم الرابر الأمريكي، المليارديرة ووالدة أبنائه كايلي جينر، في ألبومه الجديد، تحديدًا أغنية "Meltdown".

وسخر ترافيس سكوت، من الممثل العالمي تيموثي شالاميت صديق حبيبته السابقة ووالدة أبنائه في أغنية Meltdown، قائلًا: “لن تجدين نيران ساخنة مثلي، حرق رياضي مثل السعرات الحرارية، ابحثي عن شعلة أخرى / ساخنة مثلي”.

ترافيس سكوت يطرح ألبوم UTOPIA

وطرح الرابر العالمي، ترافيس سكوت، أحدث ألبوم له UTOPIA، والذي كان مقررًا، أن يطلقه في حفل ضخم بأهرامات الجيزة بتاريخ اليوم ٢٨ يوليو، قبل أن يعلن إلغاء الحفل بشكل رسمي.

وأعلن ترافيس سكوت، طرح ألبومه UTOPIA، من خلال صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي.، فكتب “UTOPIA في الأسواق الآن”.

بوستر ألبوم ترافيس سكوت

ترافيس سكوت يعلق من جديد على إلغاء حفله في مصر

وقال “ترافيس” في تدوينة له: “في مصر عند الأهرامات، سيقام الحفل، ولكن بسبب بعض التفاصيل اللوجستية فإنهم يحتاجون إلى بعض الوقت للتنفيذ. سأنشر قريبًا تاريخ الحفل.. أحبكم جميعًا”.

وعلق الرابر العالمي ترافيس سكوت من جديد على إلغاء حفله في مصر في الأهرامات الذي كان من المقرر أن يقام غدًا الجمعة 28 يوليو ٢٠٢٣، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وعلق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية على دور النقابة في إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت في مصر الذي كان من المقرر إحياؤه يوم 28 يوليو ٢٠٢٣ في الأهرامات.

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وقال محمد عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو": “التأثير لم يكن من السوشيال ميديا بقدر ما هو إلغاء تصاريح النقابة لإقامة حفل ترافيس سكوت هو دا اللي جعل الشركة المنظمة لم تستكمل إجراءات إقامة الحفل ومنها تصريح النقابة”.

وتابع: "طب ما هي السوشيال ميديا كانت موجودة في موضوع سعد لمجرد والدنيا اتقلبت ضد سعد لمجرد وفي الآخر الحفلة بتاعته أقيمت بشكل عادي".

وأضاف: "الناس كانت لازم تتفاجأ بتأثير قرار النقابة اللي هو سبب من أسباب إلغاء الحفل ودا أظهر أن النقابة لها تأثير قوي وضلع أساسي ومؤسسة من مؤسسات الدولة، التي يكون لها حق في إلغاء الحفلات وكان فيه كتير بيشككوا في مدى تأثير النقابة".

أسباب إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات الشهير "تويتر" إلغاء الحفل، عقب حالة الجدل التي أثارها.

وكتبت الشركة المنظمة: "تم إلغاء العرض، الذي كان مقررًا إقامته في 28 يوليو في أهرامات الجيزة في مصر لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، فإن هناك مشكلات إنتاجية معقدة أدت إلى عدم إمكانية إقامته".



مصير تذاكر حفل ترافيس سكوت بعد إلغائه

وتابعت الشركة في بيانها: "نتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منَّا، سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمك للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة".