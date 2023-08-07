الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تحليل المخدرات يتسبب في إيقاف 23 موظفًا بينهم 16 سيدة بتعليم بني سويف

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فيتو

قررت مديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إيقاف 23 موظفًا بينهم 16 موظفة من العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، عن العمل لمدة 3 شهور، وذلك لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة كشفتها نتائج التحليل المفاجئ للموظفين.

 

وقرر محمد عبد التواب، إيقاف الـ23 موظفًا وموظفة بالمديرية وإدارات بني سويف والواسطى والفشن وببا وسمسطا، لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي ـ أيهما أقرب ـ تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الأجر.

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وكشف مصدر قانوني أنه يتم إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أولحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

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