بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

انقلاب النيجر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.

محمد بازوم رئيس النيجر

وقال في تغريدة “تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته”.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من اليوم الأحد حتى إشعار آخر، مشيرا إلى التهديد بتدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بعد رفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

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تعليق برامج التمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب

وأمس الثلاثاء، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، برامج التمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب في النيجر.

وقالت الخارجية الأمريكية “نحاول تحقيق عودة إلى النظام الدستوري في النيجر”.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه واشنطن ما زالت تأمل" بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى واقعية.

وفد إيكواس



من ناحية أخرى أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.



المجلس العسكري في النيجر

وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولا إنسانية.

مجموعة فاجنر الروسية وأحداث النيجر



وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع البي بي سي، أن مجموعة فاجنر الروسية تستغل حالة عدم الاستقرار في النيجر.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن قادة الانقلاب في النيجر قد يستعينون بقوات فاجنر خلال الفترة المقبلة لفرض سيطرتهم على البلاد.