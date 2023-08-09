الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

انقلاب النيجر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية.

محمد بازوم رئيس النيجر

وقال في تغريدة “تكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته”.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من اليوم الأحد حتى إشعار آخر، مشيرا إلى التهديد بتدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بعد رفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

Advertisements

تعليق برامج التمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب

وأمس الثلاثاء، علقت الولايات المتحدة الأمريكية،  برامج التمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب في النيجر.

وقالت الخارجية الأمريكية “نحاول تحقيق عودة إلى النظام الدستوري في النيجر”.

 

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه واشنطن ما زالت تأمل" بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى واقعية.

وفد إيكواس


من ناحية أخرى أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

 

وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.


المجلس العسكري في النيجر

وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولا إنسانية.

مجموعة فاجنر الروسية وأحداث النيجر


وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع البي بي سي، أن مجموعة فاجنر الروسية تستغل حالة عدم الاستقرار في النيجر. 

وذكرت تقارير  إعلامية في وقت سابق، أن قادة الانقلاب في النيجر قد يستعينون بقوات فاجنر خلال الفترة المقبلة لفرض سيطرتهم على البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن رئيس النيجر محمد بازوم انقلاب النيجر لتمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب الدولة الأفريقية المجلس العسكري في النيجر المجال الجوي دول غرب افريقيا إيكواس

الأكثر قراءة

أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

مشاهد مروعة لشجار جماعي بين البيض والسود على رصيف ميناء أمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب

ثريا حلمي، ملكة المونولوج التي استقوت عليها أم كلثوم، وعلاقتها بإسماعيل يس تهز الوسط الفني

شيكابالا يتصدر تويتر بعد بيانه الناري ضد مرتضى منصور، وثورة زملكاوية لدعمه

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية