التوثيق والسيرة الذاتية، ندوة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "التوثيق والسيرة الذاتية" وذلك ضمن فعاليات المهرجان بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ندوة التوثيق والسيرة الذاتية

ويشارك فى الندوة الفنان حلمى فودة الذى كلف بإلقاء وقراءة بحث الناقد والكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلامونى، الذى كتبه قبل الرحيل وكان مقررا تقديمه فى الندوة.

كما تشارك الناقدة الدكتورة وفاء كمالو، الدكتورة نجوى عانوس، الناقد أحمد هاشم، ويدير الجلسات الدكتور عمرو دوارة رئيس لجنة الندوات والمحاور الفكرية.

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المهرجان القومي للمسرح



ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح



ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.