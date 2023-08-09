تأجيل جلسة استجواب رئيس مصرف لبنان السابق لعدم معرفة عنوانه

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول، بعد عدم تحديد مكان إقامته وإبلاغه بموعد الجلسة.

وقرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.

غدا، استجواب رجا سلامة

كما قرر القاضي صدقي أيضا إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غدا الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".

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من جانبها، كشفت قناة "الجديد" عن معلومات أمس بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".

30 عاما في رئاسة المصرف

وانتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي دامت 30 عاما، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له.

ووفقا لصحيفة "الجمهورية"، من المفترض أن يتسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.

قانون النقد والتسليف

وبحسب قانون النقد والتسليف، يعين الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.

ويعتبر عهد سلامة (73 عاما) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 من الأطول في العالم.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أخفق في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.

وأوضح موقع "النشرة" أن انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية سلامة، والتي كان من المقرر أن تنعقد قبل ظهر الخميس، تعذر، وذلك بسبب فقدان النصاب.

اجتماع تشاوري

وبدلا من الجلسة، تم عقد اجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن تعقد جلسة الموازنة الإثنين.

وحضر الجلسة فقط وزير التربية عباس الحلبي، وزير الرياضة جورج كلاس، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.

وعلى إثر فشل انعقاد الجلسة، أصدر ميقاتي بيانا، أشار فيه إلى أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قرار".