الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يحدد مواصفات الكاهن غير المنضبط

البابا تواضروس، فيديو
البابا تواضروس، فيديو

حدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صفات الراعي في إشارة إلى الكاهن غير المنضبط.

وأوضح قداسة البابا تواضروس أن من بين صفات للراعي غير المنضبط، هو عدم الإحساس بالمسؤولية، ودائمًا يُقدم أعذار وتبريرات لأخطائه، وغير راضٍ ومتذمر على حاله دائمًا، ويهتم بالشكليات والمظاهر.

 

الراعي المنضبط

كما وضع قداسة البابا تواضروس صفات الراعي المنضبط، وهي: 
١-ضبط الفكر: يطلب من الله باستمرار أن يختبره ليتخلّص من أي فكر باطل ويقتني نقاوة القلب، "اخْتَبِرْنِي يَا اَللهُ وَاعْرِفْ قَلْبِي. امْتَحِنِّي وَاعْرِفْ أَفْكَارِي. وَانْظُرْ إِنْ كَانَ فِيَّ طَرِيقٌ بَاطِلٌ، وَاهْدِنِي طَرِيقًا أَبَدِيًّا" (مز ١٣٩: ٢٣، ٢٤).

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٢- ضبط الفم: لا يتفوّه بكلمات قاسية وشديدة مع رعيته، "أَمَّا الضَّابِطُ شَفَتَيْهِ فَعَاقِلٌ" (أم ١٠: ١٩).

٣- ضبط القلب: أن يكون لديه علاقة قوية مع الله ويصلي من أجل الرعية، ولا يفتخر بذاته، "الرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ" (يو ١٠: ١١)، لديه إحساس وشعور داخلي بالمسؤولية.
  
٤- ضبط النفس: يضبط سلوك الانفعال والتسرع وإصدار الأحكام، "مَالِكُ رُوحِهِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَأْخُذُ مَدِينَةً" (أم ١٦: ٣٢).

وأوضح قداسة البابا أن الراعي المنضبط له صورة مُثلى، من خلال: 
١- يرعى بدافع الحب وبأسلوب الخدمة. 
٢- يضع قلبه من أجل الرعية.
٣- لا يهرب وقت الأزمات بل يواجه المواقف بشجاعة. 
٤- يعيش بالأمانة الشاملة، "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ ٢: ١٠).
٥- يستطيع إشباع الرعية ويكون مفيدًا لهم. 
٦- يرعى بفرح، ويعتبر أن الرعية هم سبب سعادة له. 
٧- لديه الحكمة والتعقل والإنسانية.

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البابا تواضروس الكاهن الكاهن غير المنضبط بطريرك الكرازة المرقسية صفات الراعي المنضبط

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