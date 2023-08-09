الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2023/2024

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2023/202

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الجديد 2023/2024، والذي بدأ في يوليو الجاري، وذلك على مدار 3 ساعات، 

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد المهندس أشرف هواش، وكيل مديرية الإسكان، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشئون المالية، عبد الشافي كمال مدير إدارة الشؤون القانونية، المهندس ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة، المهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية، حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

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وناقش محافظ الغربية مع الحاضرين الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة.


وأشار المحافظ أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


وأضاف الدكتور طارق رحمي أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.

 

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