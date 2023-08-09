الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة فرش وتشغيل مشروعات حياة كريمة

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فيتو

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و1123 نجع وتابع، بـ 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

وحضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي للجيش الثالث الميداني بسوهاج، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

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وتناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات " المياه، والصحة، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وسبل تلافي بعض المعوقات بتلك المشروعات، التي قاربت على الانتهاء.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بسرعة فرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وناقش الاجتماع كذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح ومنها " قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة"، ووجه المحافظ بالانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة موقف توفير قطع الأراضي المطلوبة لإنشاء مخازن للتغذية المدرسية، ووجه المحافظ رؤساء مراكز جرجا وطهطا، والمراغة، بسرعة توفير قطع الأراضي المطلوبة، وفقا للاشتراطات الموضوعة، حتى يتسنى البدء في إنشاء المخازن.

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