الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

تسجيل شركات رياضية، سر لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة

لقاء وزير الشباب
لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

 

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل  الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

وشهد اللقاء اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية.

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لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع البورصة المصرية والسعي نحو تكثيف البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة في إطار النجاحات التى تحققت على مستوى برامج التوعية المالية التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

وكلف الدكتور أشرف صبحى  المعنيين بالوزارة لمتابعة كافة مخرجات اللقاء ووضع خطة تنفيذية للأنشطة المشتركة التى يتم الاتفاق على تنفيذها الفترة المقبلة استثمارا للتعاون المثمر  مع البورصة المصرية،   لتعزيز الوعى بالحوكمة والشفافية على مستوى مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

من جانبه، صرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية، وتمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها.

لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس البورصة، فيتو

كما أوضح الدكاني أن لدى شركة مصر لنشر المعلومات (المملوكة للبورصة المصرية) العديد من الحلول التقنية التي تعزز من ممارسات الحوكمة ومستويات الشفافية من خلال التمكن من انعقاد وإدارة الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بشكل رقمي فعال وكفء، بما يعمل على توفير جزء كبير من تكاليف الانتقال والإقامة وأيضا توفير عدد كبير من ساعات العمل المرتبطة بتلك الفعاليات بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقال الدكاني أن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الشباب بالمزايا والعوائد التي يمكنهم تحقيقها عن طريق استثمارهم في سوق الأوراق المالية.

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إتصال هاتفي ببعثة منتخب الكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة، بعد تأهلهم إلي دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.

أكد الوزير على دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وحقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، الفوز على منتخب كولومبيا بنتيجة (3-1) في ثمن نهائي منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الأرجنتين.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

وكان المنتخب الوطني أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا المركز الثاني بـ9 نقاط، من الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

وجاءت نتائج منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر (3) - (1) صربيا

مصر (0) - (3) أمريكا

مصر (3) - (0) كوستاريكا

مصر (3) - (1) الأرجنتين

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد نهاية دور المجموعات كالتالي:

أمريكا - 9 نقاط

مصر - 9 نقاط

الأرجنتين - 6 نقاط

صربيا - 6 نقاط

كوستاريكا - بدون نقاط

الكرة الطائرة، وزير الرياضة يهنئ منتخب الشباب بالتأهل لدور الثمانية بكأس العالم

أشرف صبحي يحفز ناشئي اليد قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم بكرواتيا

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البورصة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رامي الدكاني

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