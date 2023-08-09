حسن يوسف: الممتاز يختلف تماما عن الدرجات الأدنى وطموحي كبير مع دايموند

تحدث حسن يوسف نجم الزمالك وطلائع الجيش السابق عن اختلاف التجربة بين الدوري الممتاز والدرجات الأدنى.

وكان حسن يوسف أحد أبرز المواهب الشابة في الزمالك قبل أن يخوض العديد من التجارب في الدوري الممتاز أبرزها مع طلائع الجيش وحرس الحدود.

وقال حسن يوسف: خضت تجارب عديدة مميزة في الدوري الممتاز ولكن الظروف هبطت بي للدرجات الأقل.

وأشار إلى أن اللعب في الممتاز مختلف تماما عن الدرجات الأدنى ولكنني تأقلمت وأسعى للعودة للممتاز خاصة أنني ما زلت صغيرا في السن.

Advertisements

وأضاف: جددت طموحي عندما انضممت لنادي لافيينا وكان أملي أن أصعد مع الفريق للدوري الممتاز.

وتابع: الإصابة القوية التي تعرضت لها عرقلت مشواري مع لافيينا ولم أوفق في تجربتي مع الفريق لأنني ابتعدت عن الملاعب.

وتابع:" انضممت لنادي دايموند الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة بعد ما تحدثت معي الإدارة التي تمتلك مشروعا مميزا.

وأضاف: دايموند تمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل أحمد جعفر الذي تحدث معي عن طموح النادي.

وقال حسن يوسف نادي دايموند يسعى ليكون أفضل نادي استثماري في مصر وهو ما أعجبني وجددت طموحي مع الفريق.

وتابع:"أسعى للتدرج مع دايموند في الدرجات حتى الوصول للممتاز ليكون إنجازا كبيرا.

وأضاف أن الدوري الممتاز مليئ بالجماهيرية والنجوم والأضواء والشهرة واهتمام الميديا بوسائلها المختلفة والمحترفين الأجانب المميزين على عكس الدرجات التي المظلومة إعلاميا وعلى مستوى الاهتمام الجماهيري.

وتابع:" إن معظم الملاعب في الدرجات الأدنى حالتها سيئة على عكس الدوري الممتاز.

وأتم حديثه: عندما تهبط من الممتاز من الصعب أن تصعد مرة أخرى إلا مع ناد تبدأ معه التجربة من جديد وهذا طموحي مع دايموند.

حسن يوسف، فيتو

حسن يوسف، فيتو