أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يواصل تدريبات ألعاب القوى

استمرار تدريبات أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى العاب القوى ، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال ادارة الرياضة،في نادى سيتى كلوب ببنها.

اكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ان المشروع القومى للموهبة والبطل فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيًا وصحيًا وذهنيًا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.

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الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

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