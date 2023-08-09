الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يواصل تدريبات ألعاب القوى

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالقليوبية، فيتو

استمرار تدريبات أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى العاب القوى  ، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال ادارة الرياضة،في نادى سيتى كلوب ببنها. 

رئيس تجارية القليوبية: تأسيس الشركات إليكترونيا يجذب مستثمرين جدد

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لتبادل الأنشطة الثقافية والصناعية

اكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ان المشروع القومى للموهبة والبطل فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيًا وصحيًا وذهنيًا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.

Advertisements

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

مواد متعلقة

رئيس تجارية القليوبية: تأسيس الشركات إليكترونيا يجذب مستثمرين جدد

تعليم القليوبية تطلق مبادرة يالا صيانة

محافظ القليوبية يتابع مشروع ممشى النيل وشارع فريد ندا على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع الإشغالات والنظافة بمدينة بنها

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية