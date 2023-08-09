القضاء على بؤرة إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات في كفر سعد

في ضربة أمنية مؤثرة، ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تشكيلا عصابيا شديد الخطورة بدمياط تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من (9 أشخاص من بينهم سيدة، "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإدارة بؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – إسطوانة لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الشابو" – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.