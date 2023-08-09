الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و141 قطعة سلاح ناري
واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الامن مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
وشملت الحملات نتائج باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام عن ضبط (320) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (346) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (130,408 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (21,550كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,965 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,755 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,495 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,025 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (300 جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (25 جرام)، (1768) قرص مخدر.
ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
وتم ضبط (141 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم) وتنفيذ (83705) حكم قضائى متنوع شملت (329) حكم جناية- (26966) حكم حبس جزئى - (4454) حكم حبس مستأنف - (41030) حكم غرامة - (10926) مخالفة.
كما اسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (46) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم و(261) دراجة نارية مخالفة و(22478) مخالفة مرورية متنوعة فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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