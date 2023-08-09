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محافظات

حالة الطقس غدا الخميس 10-8-2023 في شمال سيناء

طقس شمال سيناء, فيتو
طقس شمال سيناء, فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تتوقع الهيئة أن يسود طقس محافظة شمال سيناء حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على طب ليلا وتسجل المحافظة درجة حرارة للعظمى 33 للعظمى والصغرى 23 درجة. 

حالة الطقس غدا الخميس 

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، حيث تنخفض انخفاضا طفيفا يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

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توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

 

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 24 والعظمى  33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 25 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 23   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

أسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى: 27 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 43

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

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