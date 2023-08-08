الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، دار الضيافة بمحيط مجلس المدينة الرقمى بشرم الشيخ، والذي يحتوي على 11 غرفة ( 7 سويت و4 غرفة دبل) مزودة بالتكييفات والأثاث وكافة الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة فضلا على عدد من المكاتب الإدارية والمخازن، كما يطل المبنى على الحديقة المركزية من كافة جوانبة.

فوده يفتتح دار الضيافة بمحيط مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ

وأطمأن المحافظ على ارتفاع مستوى التجهيزات والخدمات ووجة بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الجديد ومداومة أعمال الصيانة بصورة دورية.

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رافق المحافظ في الافتتاح اللواء احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ. 

وفي سياق آخر تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ عرضا لمشروع تطوير ورفع كفاءة دار العاملين بمدينة طور سيناء والمكلف بها فريق عمل متابعه المشروعات لاستكمال التسجيل كذلك.

جاء ذلك فى حضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد. 

خلال اجتماعه  مع المجموعة الاقتصادية فوده يتابع الموقف المالي للمشروعات الجارية على ارض المحافظة

وناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماعة مع المجموعة الاقتصادية اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ،الموقف المالي للمشروعات الجارية علي أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024.
 

ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالماليات ومناقشة مواضيع الخطة الاستثمارية وسرعة اتخاذ اجراءات الطرح للطرق والكهربا ومناقشة  وتحضير المواضيع المتعلقة بلقاء وزيرى المالية والتخطيط الاسبوع القادم بالقاهرة.

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