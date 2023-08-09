مجدي بدران: المضادات الحيوية أكبر تهديد للصحة العامة

المضادات الحيوية من الأدوية المهمة للقضاء على العديد من الأمراض ولكن استخدامها الخاطئ أصبح يهدد الصحة.

ويقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إن المضادات الحيوية تساعد البكتيريا ولكن للاسف معظم الأمراض المعدية فيروسية ولجهل الأشخاص يستخدمونها فى الأمراض الفيروسية مايسبب مضاعفات خطيرة.

تحذير منظمة الصحة العالمية من المضادات الحيوية

واضاف بدران، أن منظمة الصحة العالمية أكدت فى بيان لها أن المضادات الحيوية هى اكبر تهديد للصحة العامة، وللأسف يموت بسببها 145 شخص كل ساعة على مستوى العالم وهو عدد كبير، ويجب الحذر أن استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطيء يدمر جهاز المناعة ويفقد المضاد الحيوي وضر بصحة الجسم كثيرا.

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مخاطر المضادات الحيوية

وتابع، أن مايحدث هو تناول المضادات الحيوية لمجرد الشعور بتعب وحمى دون الوعى بمدى طبيعة العدوى، دون حتى استشارة طبية ما يجعل المضاد الحيوي يهاجم الجسم وليس العدوى ويقتل البكتيريا النافعة بالجسم ويدمر المناعة، وللأسف هذه الثقافة منتشرة ولا بد من التخلى عنها.

وأوضح الدكتور مجدى بدران، أنه عند الشعور بأى أعراض يجب الكشف لدى طبيب مختص وتنازل الدواء تحت إشرافه وعدم تناول أى مضاد حيوي أو دواء بدون استشارة طبية حفاظا على جهاز المناعة ولسرعة الشفاء.

وأكد استشارى الحساسية والمناعة على ضرورة، اتباع ثقافة عدم تناول أى دواء لمجرد أن تم وصفة لشخص آخر يعانى من نفس الاعراض لأن لكل جسم طبيعته ولما حالة الأدوية المناسبة لها التى تساعد على شفتيها.

وقال بدران، إنه يجب تجنب المضادات الحيوية وأخذها فى اقل الحدود وتحت إشراف طبي، ويفضل عدم تناولها والاهتمام بتقوية المناعة، من خلال التغذية السليمة التى تحتوى على العناصر الغذائية المهمة والأهلى عن المسكنات والمنومات والمهدئات لأن جميعها تضعف المناعة.

نصائح مهمة لتقوية المناعة

واضاف بدران، أن الأهم من ذلك هو النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وتنازل الطعام فى المنزل مع الأسرة وعدم تناول الوجبات السريعة والاكلات المصنعة والحلوى التى تضعف المناغة، مع ممارسة الرياضة يوميا فى الصباح، وتناول طعام متكامل العناصر الغذائية، وذلك حفاظا على صحة الكبار، ما يجعل المناعة قوية ضد جميع الأمراض المعدية وبالتالى لا نحتاج المضادات الحيوية.