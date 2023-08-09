الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل اجتماع العوضي مع الإسباني مونزو قبل بداية عمله مع فريق طائرة الأهلي

خالد العوضى والاسباني
خالد العوضى والاسباني فرناندو مونزو، فيتو

الأهلى، عقد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي  جلسة مع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» الذي وصل الى القاهرة خلال الساعات الماضية، قبل تسلم مهام عمله في قيادة الفريق بالموسم الجديد.

 

جلسة خالد العوضي مع الإسباني فرناندو مونزو


وشرح العوضي خلال الجلسة مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة الطائرة استراتيجية العمل بالنادي، والأهداف التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها خلال الموسم الجديد، والمنافسة من أجل الفوز بكل البطولات، مشددا على ثقة مسئولي النادي في قدرات الجهاز الفني والتأكيد على الدعم الكامل للفريق من أجل تحقيق أهدافه.
واطمأن المدرب الإسباني من العوضي على كافة الترتيبات الخاصة بخطة الاستعداد للموسم الجديد، ثم  قام المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بجولة في النادي شهدت عقد جلسة مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، قبل تفقد دولاب البطولات وحمام السباحة والجيم

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الدكتور مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

 

من جهة أخرى قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس  بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكوندو للقاهرة؛ لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.

 

كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الادارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.  

وضم الوقد الإماراتي كلا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.

رحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة  بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشه

الأهلي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي في الموسم الجديد

 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا   بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة. 

وعقب الجلسة اعتمد المجلس تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- أوجستي بوش مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة رجال.

- طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال.

- طارق خيري مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

- الإسباني داني مانيه مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة.

- ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد. 

- ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال. 

- محمد عادل مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد سيدات.

- أحمد سالم مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد.

- إبراهيم فخر الدين مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة سيدات.

- حمدي الصافي مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة.

- وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

- أشرف عبد الفتاح رئيسًا لجهاز تنس الطاولة. 

- الدكتور مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

- ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

- الدكتور محمد فؤاد مديرًا لجهاز الجمباز.

- محمد عباس مديرًا لجهاز الإسكواش.

- العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

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