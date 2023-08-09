غزل المحلة يتعاقد مع محمود غالي لدعم خط وسط الفريق

أعلن نادي غزل المحلة عن ثانى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وهو اللاعب محمود غالى لدعم مركز خط الوسط.

ووقع محمود غالى على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل، استعدادا لمنافسات دورى المحترفين، ولعب محمود غالى لأندية إنبى ووادى دجلة وبتروجيت وطنطا.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر

أعلن نادي غزل المحلة عن أولى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد صابر لدعم مركز المساك.

ووقع أحمد صابر على العقود لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين.

ولعب أحمد صابر لأندية إنبي وبتروجيت والإنتاج الحربي والداخلية والشرقية للدخان.

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مدافع المحلة الجديد أحمد صابر، فيتو

نشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة بيان يوضح مطالب الأندية المشاركة في دوري المحترفين وبعض أندية القسم الثاني، وأتى ذلك الاتفاق في اجتماع عقد اليوم واتفقا على إصدار بيان يوضح فيه قرارات ومطالبات أندية القسم الثاني والتي لن تحيد عنها معترضين على قرارات اتحاد الكرة.

واجتمع مساء اليوم أندية القسم الثاني والمزمع مشاركتهم بدوري المحترفين وذلك لمناقشة بيان اتحاد الكرة والذي أُصدر بالأمس بشأن تطبيق مسابقة دورى المحترفين للموسم الرياضى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وقد شارك بالاجتماع أندية وادى دجلة، المقاصة، دكرنس، لافيينا إف سي، غزل المحلة، بتروجيت، السكة الحديد، جمهورية شبين، WE، بروكسى، بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، القناة، راية، مكادى وأندية أخرى فوضت الحاضرين فى اعتماد قراراتها وهم نادى طنطا.

وجاء البيان كالآتى:

بيان أندية القسم الثاني (أ) / دوري المحترفين

تابعت أندية دوري المحترفين البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية والذي تضمن، اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم.

وفي البداية، تؤكد جميع الأندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع الأندية وذلك علي النحو الآتي بيانه:-

مطالب الأندية للمشاركة في دوري المحترفين

أولًا: موافقة الأندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادًا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانيًا: ضرورة تأهل الثلاث أندية الأوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز (القسم الأول) وهبوط ثلاثة فرق من الثاني أ على الأكثر لدوري القسم الثاني ب ؛

علي أن تقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والاياب (٣٨ أسبوعا) تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا: من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الاندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولى المنظمة للمسابقات طبقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار.

رابعا: أن الأندية على أتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر فى أى وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك فى حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي النهاية فأننا نؤكد جميعًا على احترامنا الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فإننا نؤكد أن الأندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

الأندية الحاضرة بالاجتماع

١- نادي وادي دجلة

٢- نادي المقاصة

٣- نادي دكرنس

٤- نادي لافيينا إف سي

٥- نادي غزل المحلة

٦- نادي بتروجيت

٧- نادي السكة الحديد

٨- نادي جمهورية شبين

٩- نادي WE (المصرية للاتصالات)

10- نادي بروكسي

11- نادي بترول أسيوط

12- نادي أبوقير للاسمدة

13- نادي القناة

14- نادي راية

15- نادي مكادي

أندية فوضت الأندية الحاضرة واعتمدت قراراتها:-

16- نادي طنطا

بيان اتحاد الكرة

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:

- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.



- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".



- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.



- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.



- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.



- تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.