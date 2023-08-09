الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قومي المرأة يختتم تدريب التثقيف المالي بالبحيرة

المجلس القومي للمرأة،
المجلس القومي للمرأة، فيتو

اختتم المجلس القومي للمرأة تدريب حول "التثقيف المالي" في قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة، وذلك بالاستفادة من برنامج "التعامل الرشيد مع أموالي"، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

استهدف التدريب توعية السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على توعيتهن بطرق إدارة ميزانية المنزل والادخار، حيث تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، سبل الادخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.

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وعلى هامش التدريب، تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، حيث يعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية مع السيدات والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة، واستمر على مدار يومي 30 و31 يوليو 2023.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

كما نفذ المجلس جلسة "دوائر الحكي مع الأطفال" والتي قدمتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، بهدف غرس القيم الايجابية لدى الأطفال، من خلال تسليط الضوء على أهمية اكتشاف الذات وتطوير المهارات، وأهمية الادخار والتوازن في الصرف، وتوضيح الفروق بين الاحتياجات والرغبات، وتضمنت كذلك التعريف بمعنى الهجرة غير الشرعية ومناقشة أضرارها ودوافعها، وفتح باب النقاش حول سبل الادخار المختلفة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

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مايا مرسي: الحكومة المصرية ملتزمة بدعم الحقوق الدستورية للمرأة

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مايا مرسي: رانيا يحيى نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعا

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى التثقيف المالي المرأة المصرية تمكين المرأة

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