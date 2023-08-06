قومي المرأة ينظم برنامجا تدريبيا حول التثقيف المالي

نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، برنامج تدريبي حول" التثقيف المالي"، بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر انترناشونال، واستهدف فريق عمل مجموعات الإدخار والإقراض بمحافظة البحيرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي.

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وأكدت إنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية لفريق عمل المشروع وتسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من نقل خبراتهم بدقة الي سيدات قري المحافظات المستهدفة، مما يسهم في نشر التوعيه المالية بطريقة صحيحة الى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.

كما أفادت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مجال للتثقيف والشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا تأتى كخطوة هامة ومكملة لشراكة البرنامج مع المجلس في مجال التمكين الاجتماعي من خلال تداخلات وأنشطة البرنامج.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

وتضمن البرنامج التثقيف العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعيه المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الإدخار والموازنة، والتعرف علي أدوات التخطيط المالي، علاوة على توضيح مفهوم التأمين وأنواعه، ودوره في الحد من المخاطر، وطرق الدفع وتحويل الأموال، وأنواع المخاطر المالية وكيفيه تجنبها، كما شمل التدريب ايضا محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال لفريق العمل .

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.