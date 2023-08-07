ميناء ومصنع للكيماويات، انفجاران عنيفان يهزان تركيا والغموض يسيطر على المشهد (فيديو)
هز انفجاران عنيفان تركيا، اليوم الإثنين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأوضحت المصادر أن الانفجار الأول وقع في صومعة غلال بالقرب من ميناء ديرينس، والثاني ضرب مصنعًا للكيماويات.
انفجار كبير قرب ميناء ديرنس التركي
وفي التفاصيل، وقع انفجار كبير قرب ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية ما تسبب في حالة من الهلع والذعر في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الانفجار وقع في تمام الساعة 14:35 تقريبًا.
وأعلن محافظ مدينة "قوجه إيلي"، سدّار ياووز، عن وقوع انفجار ضخم في صوامع قمح بمنطقة درينجة المطلة على بحر مرمرة، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص.
انفجار مصنع كيماويات في ولاية تكيرداج التركية
وبعدها بساعات قليلة، وقع انفجار كبير آخر في مصنع للكيماويات في ولاية تكيرداج.
وكشف موقع «تركيا الآن» أن السلطات التركية لم تبلغ عن وجود ضحايا حتى اللحظة، ولا تزال أسباب الانفجار غير معروفة أيضا.
وأضاف الموقع أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.
جدير بالذكر أن تركيا تمتلك 4 موانٍ رئيسية، هي حيدر باشا في مدينة اسطنبول، وأمبرليف، وأزمير، وميرسين.
حريق كبير في مصنع بلاستيك في تركيا
وصباح اليوم، نشب حريق كبير في مصنع لمعالجة البلاستيك بمقاطعة أضنة التركية، أيضا، ثم امتد لاحقا إلى مصنع مجاور لمستحضرات التجميل.
وقال تلفزيون "NTV" التركي: “اندلع حريق في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة سيحان وسط مدينة أضنة”.
وأكد التلفزيون التركي أن الحريق امتد إلى مصنع مستحضرات تجميل قريب، وبعد تلقي الإخطار، تم إرسال خدمات الإسعاف والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
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