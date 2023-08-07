ميناء ومصنع للكيماويات، انفجاران عنيفان يهزان تركيا والغموض يسيطر على المشهد (فيديو)

هز انفجاران عنيفان تركيا، اليوم الإثنين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر أن الانفجار الأول وقع في صومعة غلال بالقرب من ميناء ديرينس، والثاني ضرب مصنعًا للكيماويات.

انفجار كبير قرب ميناء ديرنس التركي

وفي التفاصيل، وقع انفجار كبير قرب ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية ما تسبب في حالة من الهلع والذعر في المنطقة.

🚨تركيا.. انفجار ضخم يهز ميناء ديرينس الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي pic.twitter.com/tTGHnAJYkQ — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) August 7, 2023

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الانفجار وقع في تمام الساعة 14:35 تقريبًا.

وأعلن محافظ مدينة "قوجه إيلي"، سدّار ياووز، عن وقوع انفجار ضخم في صوامع قمح بمنطقة درينجة المطلة على بحر مرمرة، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

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انفجار مصنع كيماويات في ولاية تكيرداج التركية

وبعدها بساعات قليلة، وقع انفجار كبير آخر في مصنع للكيماويات في ولاية تكيرداج.

وكشف موقع «تركيا الآن» أن السلطات التركية لم تبلغ عن وجود ضحايا حتى اللحظة، ولا تزال أسباب الانفجار غير معروفة أيضا.

بالفيديو | انفجار ضخم في مصنع للكيماويات في ولاية #تكيرداغ التركية pic.twitter.com/FhMaqwYTEA — يونيوز (@UnewsAgency1) August 7, 2023

وأضاف الموقع أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.

جدير بالذكر أن تركيا تمتلك 4 موانٍ رئيسية، هي حيدر باشا في مدينة اسطنبول، وأمبرليف، وأزمير، وميرسين.

حريق كبير في مصنع بلاستيك في تركيا

وصباح اليوم، نشب حريق كبير في مصنع لمعالجة البلاستيك بمقاطعة أضنة التركية، أيضا، ثم امتد لاحقا إلى مصنع مجاور لمستحضرات التجميل.

وقال تلفزيون "NTV" التركي: “اندلع حريق في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة سيحان وسط مدينة أضنة”.

وأكد التلفزيون التركي أن الحريق امتد إلى مصنع مستحضرات تجميل قريب، وبعد تلقي الإخطار، تم إرسال خدمات الإسعاف والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.