الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل  70 مليون جنيه من الإتجار في المخدرات بالدقهلية

غسل الأموال
غسل الأموال

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسلحة والذخائر النيابة العامة ترويج المواد المخدرة تأسيس الأنشطة التجارية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة محافظة الدقهلية وزارة الداخلية

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