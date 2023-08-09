الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الاموال، فيتو
غسل الاموال، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظتى "دمياط – الدقهلية" ) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

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وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 10ملايين جنيه تقريبًا  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترويج المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية المواد المخدرة غسل الأموال

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